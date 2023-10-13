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В Башкирии наркоман зарезал своего отца за отказ вывести его на прогулку

В Башкирии наркоман зарезал своего отца за отказ вывести его на прогулку

13 октября 2023, 10:20
Фото: 1MI
Молодой человек, получивший травму ног в результате падения с высоты, неоднократно просил родителей вывести его на улицу, чтобы там употребить запрещенные вещества, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

По информации тг-канала, несколько месяцев назад к 23-летнему жителю Стерлитамака, употреблявшему запрещенные вещества, пришли сотрудники полиции. В попытке скрыться молодой человек решил выпрыгнуть из окна на третьем этаже. Получив травмы ног в результате неудачного приземления, он вернулся домой.

После выходки его отправили на принудительное лечение, однако спустя месяц его выписали как «вменяемого». Родители молодого человека были с этим не согласны — он рассказывал им о преимуществах употребления наркотиков, а также требовал выкатывать его на улицу, чтобы он смог употребить. Получив отказ, он стал угрожать родителям физической расправой.

Как сообщает Mash Batash, парень попросил отца покатать его под дождём и после отказа нанес ему удар ножом в шею. Его мать вызвала скорую, а сам молодой человек продолжил наносить удары по телу отца уже другим ножом.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ.

— В отношении жителя г. Стерлитамака, 2000 года рождения, был возбужден ряд уголовных дел, которые в настоящее время находятся в производстве Управления МВД России по г. Стерлитамаку. Данные уголовные дела будут направлены в суд в установленные сроки, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее в Уфе избрали меру пресечения для 22-летнего Сергея П. Ранее молодой человек, предположительно, находившийся в состоянии наркотического опьянения, задушил свою 14-летнюю сестру, после чего спрятал её тело в багажнике машины их матери. Отмечается, что Сергей мог страдать от расстройства психики, а употребление запрещенных веществ, в свою очередь, усугубило его ментальное состояние.

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#Общество#Происшествия#Наркотики#Убийство#ГУ МВД#Азамат Нухов#МВД России
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