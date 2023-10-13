В Башкирии наркоман зарезал своего отца за отказ вывести его на прогулку

После выходки его отправили на принудительное лечение, однако спустя месяц его выписали как «вменяемого». Родители молодого человека были с этим не согласны — он рассказывал им о преимуществах употребления наркотиков, а также требовал выкатывать его на улицу, чтобы он смог употребить. Получив отказ, он стал угрожать родителям физической расправой.