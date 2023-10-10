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Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы в Уфе

«На чердаке»: известны новые подробности убийства 14-летней школьницы в Уфе

10 октября 2023, 11:51
Фото: 1MI

Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы в Уфе

22-летний уфимец, которого подозревают в убийстве собственной сводной сестры, пытался спрятаться на чердаке одного из многоквартирных домов в районе проживания семьи, сообщили в пресс-службе СК по РБ.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение подозреваемого в совершении убийства 14-летней школьницы, он задержан. По информации пресс-службы СК по РБ, в настоящее время он доставляется для проведения следственных действий.

— Он был найден на чердаке многоквартирного дома на ул. Ушакова, где пытался спрятаться. — сообщили в МВД по РБ.

Напомним, по версии тг-канала Mash Batash, 14-летнюю девочку, найденную мертвой в багажнике в Черниковке, мог убить сводный брат. Её тело ранее сегодня нашла в салоне авто, принадлежащего матери обоих детей. Предположительно, причиной, которая подтолкнула парня на убийство сестры, могла стать обида. Родители якобы отказались его брать с собой в Дубай.

По версии следствия, ночью 10 октября 2023 года подозреваемый задушил свою 14-летнюю сестру, а тело спрятал в багажнике автомобиля их матери. Наутро мать, не обнаружив дома дочку, обратилась в полицию, но вскоре сама обнаружила ее тело.

#Общество#Происшествия#Город#Видео#Уфа#Следственный комитет#Новости Башкирии#Задержание#Азамат Нухов#МВД России
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