Концерты группы ДДТ переносят на следующий год из-за опасного заболевания Шевчука

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Как сообщает BAZA, у Юрия Шевчука случился инфаркт. В связи с этим ДДТ переносят концерты в рамках тура, который должен был стартовать в октябре, переносят на следующий год.
По информации тг-канала, лидер группы ДДТ перенес инфаркт миокарда в сентябре этого года. На данный момент музыкант проходит обязательный курс реабилитации, который продлится до середины декабря.
Напомним, что летом прошлого года Юрий Шевчук был признан виновным по делу о дискредитации ВС РФ. Тогда Советский райсуд Уфы назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Эту предшествовал концерт в башкирской столице, на котором музыкант озвучил со сцены ряд пацифистских высказываний, что впоследствии спровоцировало широкий общественный резонанс и привлекло внимание правоохранительных органов.