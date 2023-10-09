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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт

Концерты группы ДДТ переносят на следующий год из-за опасного заболевания Шевчука

9 октября 2023, 10:45
Фото: 1MI

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт

Музыкант проходит курс лечения, сообщает телеграм-канал BAZA.

Как сообщает BAZA, у Юрия Шевчука случился инфаркт. В связи с этим ДДТ переносят концерты в рамках тура, который должен был стартовать в октябре, переносят на следующий год.

По информации тг-канала, лидер группы ДДТ перенес инфаркт миокарда в сентябре этого года. На данный момент музыкант проходит обязательный курс реабилитации, который продлится до середины декабря.

Напомним, что летом прошлого года Юрий Шевчук был признан виновным по делу о дискредитации ВС РФ. Тогда Советский райсуд Уфы назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Эту предшествовал концерт в башкирской столице, на котором музыкант озвучил со сцены ряд пацифистских высказываний, что впоследствии спровоцировало широкий общественный резонанс и привлекло внимание правоохранительных органов.

То же самое было в 82-м: как в Уфе судили Юрия Шевчука
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#Общество#Город#Башкирия#Юрий Шевчук#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов
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