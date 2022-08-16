То же самое было в 82-м: как в Уфе судили Юрия Шевчука

Далее началась, пожалуй, самая интересная часть заседания. Присутствующим — а зал был полон, на заседание пришли журналисты, блогеры и активисты, некоторые, кому не хватило места, остались за дверью — продемонстрировали видеозапись, где был запечатлен процесс предъявления Шевчуку первого, майского протокола. На кадрах — рок-мызыкант, в первые секунды не понимающий, что происходит. Затем, услышав про протокол, Юрий Юлианович заявляет: «Эти слова неправильные, Вооруженные силы наши я уважаю». Далее он говорит о своей позиции, объясняя, что по его мнению правильно, а что нет, повторяя ту самую знаменитую фразу, которую слышали даже те, кто не был на концерте и которую судья при чтении материалов заменила эвфемизмом «негативное высказывание в отношении президента». «Я бы мог много еще сказать, но вам это не важно», — обращается Юрий Юлианович к полицейским.