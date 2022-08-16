То же самое было в 82-м: как в Уфе судили Юрия Шевчука

С самого начала — с момента составления административного протокола — Шевчук просил рассматривать дело о дискредитации Вооруженных сил России по месту его жительства, в Санкт-Петербурге. Но в протоколе обнаружился ряд процессуальных нарушений, дело дважды возвращали в Уфу, полицейские вносили исправления. После двух таких путешествий в Санкт-Петербург и обратно дело все-таки вернулось в первоначальную инстанцию — в Советский суд Уфы. На первом же заседании лидер ДДТ вновь просил передать его в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, однако просьба была оставлена без удовлетворения. Чтобы не затягивать процесс.
Самому Шевчуку предложили участвовать в заседании по видеоконференцсвязи. Последняя была предоставлена — первая попытка связаться с питерским судом, правда, оказалась неудачной — на экране предстал совершенно безлюдный зал — судя по подписи, суда Миасса. Но во второй раз ip был набран верно, и уже в нужном суде ответили, что Шевчук на заседание не явился, и тут же попрощались.
Защитник Александр Передрук зачитал заявление рок-музыканта, которое из уважения суду было сделано в письменном виде. В документе говорилось, что Юрий Юлианович не сможет участвовать в заседании, поскольку контактировал с коронавирусными больными и сейчас находится на карантине.
Затем выступил представитель МВД по фамилии Ермолаев — он сообщил, что вчера в первой половине дня Шевчука не было дома, что подтверждает видеозапись разговора по видеодомофону «с лицом, представившимся его женой». Он подчеркнул, что полицейские предприняли все меры, чтобы вручить Шевчуку протокол об административном правонарушении.
Защита лидера ДДТ заявила, что направить копию протокола полицейские должны в тот момент, когда он составляется — на это есть три дня.
«Сейчас, когда дело находится на рассмотрении по существу, сотрудники полиции пытаются вручить копию протокола моему доверителю. О чем это говорит? Об одном. Они не отрицают тот факт, что ранее протокол моему доверителю не вручался, поэтому сейчас предпринимают попытки устранить недостатки, чтобы в заседании не имелась возможность прекратить дело по административно-процессуальным основаниям», — сказал Александр Передрук.
Он также отметил, что видеозапись разговора по домофону в любом случае не является допустимым доказательством, так не позволяет установить личность женщины, и попросил не приобщать эти доказательства к делу. Суд с этим согласился.
Александр Передрук попросил приобщить к материалам дела еще одно экспертное заключение — лингвиста Елены Новожиловой. По ее мнению, в видеоматериалах, которые приводятся полицией в качестве доказательства совершения Шевчуком административного правонарушения, не содержится негативная дискредитирующая информация об использовании Вооруженных сил РФ, а также не содержатся призывы к воспрепятствованию их использования. Новожиловой использована Минюста для определения дискредитирующих оснований и обстоятельств, подчеркнул адвокат. Судья выводы эксперта к материалам дела приобщила.
Защита заявила еще одно ходатайство, попросив Советский районный суд направить запрос в Конституционный суд РФ о проверке положений статьи 20.3.3 КоАП на конституционность. Статья 29 главного закона страны провозглашает право на свободу выражения мнения. То есть Россия как демократическое правовое государство позволяет гражданам выражать свои мысли, не опасаясь преследования. Положения статьи 20.3.3 это право практически нивелируют, поскольку предусматривают абсолютный запрет на какую-либо критику Вооруженных сил России, сказал Александр Передрук.
«Статья 20.3.3 КоАП является не чем иным, как ограничением на права на свободу выражения мнения. Исходя из этих обстоятельств, защита полагает, что Советскому районному суду необходимо обратиться в Конституционный суд Российской Федерации [с запросом]», — заявил защитник.
Представитель МВД на этот счет возражал, поскольку запрос, по его мнению, приведет к затягиванию процесса, и к тому же «уже имеется судебная практика по привлечению к административной ответственности по этой статье».
Защитник парировал, что, если суд усматривает неконституционность норм, он обязан обратиться в КС РФ с запросом. В противном случае «мы отказываемся от существа самого правосудия», отметил он.
Судья, выслушав обе стороны, решила, что необходимости в запросе нет.
Далее началась, пожалуй, самая интересная часть заседания. Присутствующим — а зал был полон, на заседание пришли журналисты, блогеры и активисты, некоторые, кому не хватило места, остались за дверью — продемонстрировали видеозапись, где был запечатлен процесс предъявления Шевчуку первого, майского протокола. На кадрах — рок-мызыкант, в первые секунды не понимающий, что происходит. Затем, услышав про протокол, Юрий Юлианович заявляет: «Эти слова неправильные, Вооруженные силы наши я уважаю». Далее он говорит о своей позиции, объясняя, что по его мнению правильно, а что нет, повторяя ту самую знаменитую фразу, которую слышали даже те, кто не был на концерте и которую судья при чтении материалов заменила эвфемизмом «негативное высказывание в отношении президента». «Я бы мог много еще сказать, но вам это не важно», — обращается Юрий Юлианович к полицейским.
Все выглядит очень по-семейному, по-домашнему, по-доброму, как будто правоохранители просто зашли за автографами. Полицейские вежливо подсказывают Шевчуку, где и что заполнить. «Молодцы, вежливые, хорошие», — хвалит полицейских лидер ДДТ. На лицах присутствующих в суде, и даже сотрудницы полиции (автора того самого протокола) и даже судьи, просматривающей запись, то и дело появляются улыбки.
«То же самое у меня было в 1982, 1983, 1984 году. То же самое все. Россия — великая страна. В одну воду нельзя войти дважды, а у нас в одну воду можно трижды войти», — говорит Шевчук.
Он признается, что в 1985 году, когда его, еще молодого, преследовал КГБ по ст. 190 УК РСФСР (клевета на советскую власть), он переживал. «Но всё меняется. Сегодня вы на коне, а потом мы на коне. Как раньше, КГБ были на коне, а потом бах — и всё», — говорит музыкант.
Спустя некоторое время он как будто ставит точку в разговоре: «нет, ребята, я вам честно говорю, я свои принципы… [не меняю] слово сказал — сделал».
Далее следуют прения сторон. Отвечая на вопросы защитника, составитель протокола краснеет и нервничает. Точных данных: например, имен авторов приобщенных к делу видеодоказательств, точных временных промежутков, в которые было совершено правонарушение, она не называет. Что, конечно, не проясняет обстоятельства дела.
Резюмируя, защитник Передрук отмечает, что что доказательная база скудна, а «допустимых доказательств еще меньше». В первом протоколе отсутствует событие правонарушения, что подтвердил Дзержинский суд Санкт-Петербурга. Второй протокол был составлен 6 июля без Шевчука, а ему не направлялся. Доказательств, по мнению защиты, недостаточно, чтобы признать рок-музыканта виновным. Кроме того, прекратить дело суд может из-за процессуальных нарушений.
«Очень удобная позиция, когда сотрудники в кучу собирают все подряд, выкидывают материалы дела в суд, а дальше ответственность суда. Суду на мой взгляд, надлежит показать сотрудникам полиции, что так работать нельзя. Вы либо доказываете событие и состав правонарушения, либо не доказываете и тогда не направляйте такое дело в суд с таким доказательствами», — заявил защитник Юрия Шевчука.
Речь рок-музыканта была абсолютно пацифистской и не затрагивала какие-либо события, происходящие в мире, отметил он.
Александр Передрук также огласил заявление лидера ДДТ.
«Я выступал против войн во Вьетнаме, Афганистане, Югославии, Чечне, Абхазии, Грузии, Осетии, в Карабахе, Ираке и так далее, — подчеркнул музыкант. — Считаю, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путем», — говорится в нем.
Полиция по-прежнему считает, что доказательств достаточно, составленный в отношении Шевчука протокол является законным и обоснованным.
«Данная военная, я подчеркиваю, военная специальная операция проводится исключительно для защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Эти незыблемые демократические основы были подвергнуты сомнениям со стороны Шевчука», — говорит представитель МВД.
Спустя некоторое время он прости занести в протокол, что допустил оговорку и в протокол необходимо занести слова «специальная войсковая операция».
Во второй половине заседания присутствующим начинает казаться, что Шевчук будет оправдан — доводы защиты выглядят более убедительными. Однако вернувшаяся из совещательной комнаты судья выносит неожиданный вердикт: виновен. Лидеру ДДТ назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции — Александр Передрук заявил, что апелляционная жалоба будет подана после изучения мотивировочной части решения.