Предательство или свое мнение: что думают звезды о речи Шевчука на концерте в Уфе

— «Бей своих, чтобы чужие боялись» — я такой принцип не поддерживаю. Сейчас начинается очень нехорошая история — если что, во всем виноваты артисты, я с этим категорически не согласен. У каждого есть своя точка зрения, свое мнение. И самое главное, что он имеет на это полное право. И все тут же подкладывать под предательство, любую точку зрения нельзя, ибо нас отличало, от тех же самых украинских политиков, так это вменяемость. Моя глубокая убежденность на данный момент, нам надо прекратить «охоту на ведьм». До добра это не доведет», — высказался Пригожин.