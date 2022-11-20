Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов в день артиллериста пополнил батальон Шаймуратова

В субботу 19 ноября стало известно о прибытии первого вице-премьера Башкирии Азата Бадранова в батальон имени Минигали Шаймуратова. Сообщил о прибытии старшего лейтенанта Бадранова Ренат Хилажев, который не только сообщил о прибытии замполита в батальон, но и сообщил о том, что гордится поступком первого вице-премьера.
– Идти в промозглые окопы зимой, в непростое для СВО время - поступок, заслуживающий уважения! – написал Хилажев в соцсетях, а также опубликовал фото Азата Бадранова в экипировке.
Напомним 10 ноября сам первый вице-мэр Башкирии Азат Бадранов сообщил о том, что отключил все гаджеты и заявил об убытии на СВО. Провожали Бадранова на Советской площади в Уфе многочисленные граждане и даже первые лица республики, включая главу Башкирии Радия Хабирова.