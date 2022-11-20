Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов в день артиллериста пополнил батальон Шаймуратова

В субботу 19 ноября стало известно о прибытии первого вице-премьера Башкирии Азата Бадранова в батальон имени Минигали Шаймуратова. Сообщил о прибытии старшего лейтенанта Бадранова Ренат Хилажев, который не только сообщил о прибытии замполита в батальон, но и сообщил о том, что гордится поступком первого вице-премьера.