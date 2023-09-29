«Сеть пунктов отбора»: Генштаб сделал важное заявление о мобилизации в России

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
На брифинге контр-адмирал Владимир Цимлянский, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, заявил о том, что в Генеральном штабе отсутствуют планы проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.
Он отметил, что наблюдается достаточное количество желающих служить по контракту и добровольцев, чтобы выполнять поставленные задачи. Текущее количество россиян, желающих заключить контракт с Минобороны, значительно увеличилось, и поэтому были расширены пункты отбора граждан на военную службу по контракту, а также увеличено число инструкторов, работающих с кандидатами.
Ранее Mkset рассказывал о фейковом приказе о новой волне частичной мобилизации в Башкирии. В тексте говорилось о том, что военкоматам необходимо организовать призыв на службу 200 тысяч человек до 1 ноября 2023 года. Подробнее в сюжете.