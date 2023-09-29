«Сеть пунктов отбора»: Генштаб сделал важное заявление о мобилизации в России

Он отметил, что наблюдается достаточное количество желающих служить по контракту и добровольцев, чтобы выполнять поставленные задачи. Текущее количество россиян, желающих заключить контракт с Минобороны, значительно увеличилось, и поэтому были расширены пункты отбора граждан на военную службу по контракту, а также увеличено число инструкторов, работающих с кандидатами.