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«Сеть пунктов отбора»: Генштаб сделал важное заявление о мобилизации в России

«Сеть пунктов отбора»: Генштаб сделал важное заявление о мобилизации в России

29 сентября 2023, 06:20
Фото: 1MI
Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

На брифинге контр-адмирал Владимир Цимлянский, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, заявил о том, что в Генеральном штабе отсутствуют планы проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.

Он отметил, что наблюдается достаточное количество желающих служить по контракту и добровольцев, чтобы выполнять поставленные задачи. Текущее количество россиян, желающих заключить контракт с Минобороны, значительно увеличилось, и поэтому были расширены пункты отбора граждан на военную службу по контракту, а также увеличено число инструкторов, работающих с кандидатами.

Ранее Mkset рассказывал о фейковом приказе о новой волне частичной мобилизации в Башкирии. В тексте говорилось о том, что военкоматам необходимо организовать призыв на службу 200 тысяч человек до 1 ноября 2023 года. Подробнее в сюжете.

#Общество#Город#Мобилизация#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Виалина Ахсанова
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