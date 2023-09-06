Новая волна частичной мобилизации в Башкирии с 11 сентября: что говорят власти

Среди пользователей соцсетей и мессенджеров распространяется информация о проведении новой волны частичной мобилизации в России. В частности, в интернете оказался некий скан «приказа» за подписью министра обороны РФ Сергея Шойгу, в тексте которого говорится о том, что военкоматам необходимо организовать призыв на службу 200 тысяч человек до 1 ноября 2023 года. «Приказ», ссылающийся на действующий указ президента от 21 сентября 2022 года о частичной мобилизации, якобы вступает в силу с 11 сентября 2023 года. Власти и представители военкоматов уже опровергли данную информацию, подчеркнув, что необходимости в новой волне призыва по частичной мобилизации на данный момент нет.