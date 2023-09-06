Новая волна частичной мобилизации в Башкирии с 11 сентября: что говорят власти

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Среди пользователей соцсетей и мессенджеров распространяется информация о проведении новой волны частичной мобилизации в России. В частности, в интернете оказался некий скан «приказа» за подписью министра обороны РФ Сергея Шойгу, в тексте которого говорится о том, что военкоматам необходимо организовать призыв на службу 200 тысяч человек до 1 ноября 2023 года. «Приказ», ссылающийся на действующий указ президента от 21 сентября 2022 года о частичной мобилизации, якобы вступает в силу с 11 сентября 2023 года. Власти и представители военкоматов уже опровергли данную информацию, подчеркнув, что необходимости в новой волне призыва по частичной мобилизации на данный момент нет.
Напомним, что указ о проведении частичной мобилизации вышел за подписью президента Владимира Путина 21 сентября 2022 года и продолжает действовать до сих пор. Частичная мобилизация была завершена после того, как, согласно планам правительства, осенью прошлого года было набрано 300 тысяч военнослужащих. В Башкирии, к примеру, частичная мобилизация была официально завершена 1 ноября 2022 года. В течение 2023 года шло оформление военных контрактов на добровольной основе. В Башкирии для отправки в зону СВО было формировано несколько добровольческих батальонов: «Северные амуры», «Ватан», имени Салавата Юлаева и другие.
Ранее слухи о новой волне мобилизации в эфире телеканала «Забайкалье» прокомментировал депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев.
— Слухи о мобилизации для чего? Для того, чтобы народ ходил, бурчал. Я язык сломал говорить — мы сегодня пошли другим путем. У нас стоит план: примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. Этот процесс идет, зарплата и социальные гарантии там довольно серьезные. Люди идут, — сказал депутат.
Также, по мнению Гурулева, массовая мобилизация влечет за собой давление на промышленный комплекс страны:
— Чтобы кого-то мобилизовать массово, нужно на них оружие, снаряжение, одежду, технику, боеприпасы, еду и всё остальное. Толку мобилизовать людей, когда промышленный комплекс столько не даст? Есть уровень развития оборонно-промышленного комплекса. На май промышленность оборонная увеличила производство в среднем в семь раз. Президентом поставлена задача к концу года увеличить еще в два раза, то есть в 14 раз от начальной точки. Дмитрий Анатольевич Медведев неделю назад прокомментировал, что сегодня выпуск оборонной продукции превышает потребности той группировки, которая есть. Вспоминаем контрактников — нужно формировать резервы. С наращиванием военнослужащих по контракту наращивается выпуск оборонно-промышленного комплекса. Больше не надо, — прокомментировал Гурулев.
В воскресенье, 3 сентября, Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил ТАСС, что необходимости в новой волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» из зоны СВО на сегодня нет.
— Не потребуется никакая новая волна мобилизации. Президент РФ [Владимир Путин] четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование [воинских] соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет, — подчеркнул Картаполов.
На распространившуюся по сети фейковую информацию отреагировали в правительстве республики Бурятия. Власти региона призвали жителей «быть бдительнее и доверять официальным источникам».
«Распространяется ложная информация о введении мобилизации. В сети гуляет фейковый приказ Минобороны РФ», — уточняется в сообщении правительства.
В августе текущего года жители нескольких регионов начали получать повестки с требованием прийти в военкомат для вручения мобилизационного предписания. Как пояснили представители военкоматов, получение мобилизационных предписаний скорее связано со сверкой учетных данных и оценкой имеющихся резервов.
Напомним, что ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла ряд поправок, серьезно ужесточающих наказание за неявку в военкомат по повестке. Причем неважно идет ли речь об уточнении данных или же призыве на срочную службу.
К примеру, теперь неявка гражданина по повестке без уважительной причины будет грозить штрафом в размере от десяти до 30 тысяч рублей. Раньше штраф за такое нарушение составлял до трех тысяч рублей. Данные изменения вступают в силу с 1 октября.