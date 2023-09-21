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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Минтранс Башкирии объявил конкурс на поставку автобусов почти за миллиард рублей

Правительство Башкирии хочет купить автобусы почти за миллиард рублей

21 сентября 2023, 10:22
Фото: mkset.ru

Минтранс Башкирии объявил конкурс на поставку автобусов почти за миллиард рублей

Планируется закупить 159 пригородных автобусов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан планирует серьёзно обновить автобусный парк. Для перевозки пассажиров из малых городов и сельских поселений хотят купить 159 автобусов. На это из республиканского бюджета готовы выделить 924,7 млн рублей.

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По информации сайта госзакупок, минтранс заинтересован в покупке автобусов класса 2 (междугородние автобусы без специальных мест для стоящих пассажиров, но с возможность перевозить людей стоя на короткие расстояния в черте города). Они должны быть оборудованы от 25 до 30 сидячими местами.

Из технических характеристик — механическая коробка передач, дизельный двигатель, моноприводная система привода. Обязательно должна быть система ЭРА-ГЛОНАСС.

#Общество#Дороги#Госзакупки#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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