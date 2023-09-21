Правительство Башкирии хочет купить автобусы почти за миллиард рублей

По информации сайта госзакупок, минтранс заинтересован в покупке автобусов класса 2 (междугородние автобусы без специальных мест для стоящих пассажиров, но с возможность перевозить людей стоя на короткие расстояния в черте города). Они должны быть оборудованы от 25 до 30 сидячими местами.