Оранжевый фонарь и шахматная разметка: как будет выглядеть новое такси в Башкирии

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Напомним, что для автомобилей установлен минимальный экологический класс — не ниже Евро-3.
Также были определены требования к внешнему виду такси:
В парламенте отмечают, что вступление нового закона в силу не обязательно означает, что все автомобили должны немедленно соответствовать новым требованиям. В течение пятилетнего срока действия выданного разрешения на работу, автомобили могут все еще функционировать в рамках прежних правил. Однако новые документы, выдающиеся после вступления в силу закона, будут уже учитывать его положения.
Относительно реестра, в котором будут храниться данные о такси, планируется создать три раздела. Первый раздел будет содержать информацию о перевозчиках, включая выдачу, приостановку, возобновление и аннулирование разрешений.
Вторым будет создан реестр легковых такси, в котором будут содержаться данные о соответствии требованиям, предусмотренным законодательством. Также будет создан реестр служб заказа легкового такси.
Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии с сентября текущего года начинает действовать запрет, согласно которому водители с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжких преступлений не смогут работать в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Ограничения распространяются на граждан с судимостью по таким статьям УК РФ, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности, половой свободы личности и другие.