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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Новый закон о такси в Башкирии: что ждет водителей и пассажиров?

Оранжевый фонарь и шахматная разметка: как будет выглядеть новое такси в Башкирии

20 сентября 2023, 07:21
Фото: 1MI

Новый закон о такси в Башкирии: что ждет водителей и пассажиров?

В парламенте Башкирии дали дополнительные разъяснения о новом законе, касающемся условий работы такси, которым уже одобрил глава республики.

Напомним, что для автомобилей установлен минимальный экологический класс — не ниже Евро-3.

Также были определены требования к внешнему виду такси:

  • Машины должны иметь наглядные отличительные признаки: контрастные шахматные квадраты на кузове и узнаваемый оранжевый фонарь на крыше.
  • Цвет автомобилей такси может быть черным, желтым или белым.

В парламенте отмечают, что вступление нового закона в силу не обязательно означает, что все автомобили должны немедленно соответствовать новым требованиям. В течение пятилетнего срока действия выданного разрешения на работу, автомобили могут все еще функционировать в рамках прежних правил. Однако новые документы, выдающиеся после вступления в силу закона, будут уже учитывать его положения.

Относительно реестра, в котором будут храниться данные о такси, планируется создать три раздела. Первый раздел будет содержать информацию о перевозчиках, включая выдачу, приостановку, возобновление и аннулирование разрешений.

Вторым будет создан реестр легковых такси, в котором будут содержаться данные о соответствии требованиям, предусмотренным законодательством. Также будет создан реестр служб заказа легкового такси.

Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии с сентября текущего года начинает действовать запрет, согласно которому водители с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжких преступлений не смогут работать в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Ограничения распространяются на граждан с судимостью по таким статьям УК РФ, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности, половой свободы личности и другие.

#Общество#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова#Такси
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