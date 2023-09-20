Оранжевый фонарь и шахматная разметка: как будет выглядеть новое такси в Башкирии

В парламенте отмечают, что вступление нового закона в силу не обязательно означает, что все автомобили должны немедленно соответствовать новым требованиям. В течение пятилетнего срока действия выданного разрешения на работу, автомобили могут все еще функционировать в рамках прежних правил. Однако новые документы, выдающиеся после вступления в силу закона, будут уже учитывать его положения.