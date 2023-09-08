Водителям с судимостью запретят работать в такси в Башкирии

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С сентября текущего года в Башкирии начинает действовать запрет, согласно которому водители с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжких преступлений не смогут работать в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Отмечается, что изменения направлены на повышение безопасности перевозок.
Так, ограничения распространяются на граждан с судимостью по таким статьям УК РФ, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности, половой свободы личности и другие.
Помимо этого осуществлять пассажироперевозки на такси не смогут граждане, у которых имеется более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, повторно лишенные водительских прав или подвергшиеся административному аресту в течение года.
В пресс-службе регионального Госсобрания напоминают, что судимость за совершение тяжких преступлений, если она не была снята судом за безупречное поведение, погашается по истечении восьми лет после отбытия наказания, особо тяжких — по истечении десяти лет.