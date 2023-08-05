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Свыше 1,8 тысяч нарушений ПДД было выявлено на дорогах Башкирии за сутки

5 августа 2023, 12:29
Фото: 1MI

В Башкирии за сутки были задержаны 69 нетрезвых водителей

Данные статистики по выявленным в течение минувших суток правонарушениям озвучил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов

Так, за сутки на дорогах республики было задержано 69 нетрезвых водителей. Отмечается, что четверо из них сели за руль нетрезвом состоянии, будучи при этом лишёнными водительских прав.

Суммарно по итогам минувших 24 часов сотрудники региональной Госаавтоинспекции выявили свыше 1,8 тыс. нарушений ПДД. Среди них 12 случаев управления ранее лишенными водителями.

Было выявлено 50 случаев перевозки детей в салоне авто без детского удерживающего устройства, а также, 62 факта выезда на встречную полосу, где это запрещено правилами и создаёт серьёзную опасность для других участников дорожного движения.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Город#Транспорт#Дороги#ДТП#Пьяные водители#Водительские права#Проверки водителей
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