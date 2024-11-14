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Пьяные водители

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2024
Пьяный ребенок гонял на угнанной машине по Уфе
14 ноября, 08:16
Видео. Две сотни неадекватов гоняли по Башкирии
14 октября, 08:58
Пьяный в хлам уфимец едва не устроил крупное ДТП
25 августа, 09:42
Гаишник читает стихи пьяным водителям в Башкирии
Ужасающие итоги профилактического рейда разбудили музу, сообщает руководитель ГАИ Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.
15 июля, 07:18
В Башкирии мертвецки пьяного водителя поймали через чат-бот
Одного из нарушителей неравнодушные граждане «сдали» через чат-бот башкирских автоинспекторов, сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.
29 апреля, 07:26
В Башкирии пьяный водитель рассекал по городу на снегоходе
О пьяном экстремале сообщил бдительный житель города.
26 февраля, 10:57
2023
Свыше 1,8 тысяч нарушений ПДД было выявлено на дорогах Башкирии за сутки
Данные статистики по выявленным в течение минувших суток правонарушениям озвучил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов
5 августа 2023, 12:29
2017
В Башкирии пьяный водитель школьного автобуса перевозил детей
Инцидент произошел в Чекмагушевском районе.
22 мая 2017, 05:22

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