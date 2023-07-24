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Posted Сегодня, 03:46

Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

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Аномальная жара ожидается в Уфе уже в конце текущей недели

24 июля 2023, 03:46
Фото: 1MI

В Уфе к концу недели потеплеет до +33 градусов

Вместе с летней жарой, по данным сервиса Гисметео, в башкирскую столицу также придут дожди с грозами

В конце текущего месяца в Уфе дневная температура воздуха составит до +33 градусов Цельсия. Жаркая погода ожидается в воскресенье и понедельник, 30 и 31 июля. Помимо этого ожидаются небольшие осадки.

В течение ближайших нескольких дней температура воздуха днем, по данным Башгидрометцентра, составит в среднем от +22 до +28 градусов и +11, +16 градусов ночью. Также ожидаются кратковременные дожди с грозами. Уже в четверг, 27 июля, по данным Гисметео, температура воздуха днем составит до +31 градуса.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Жара#Город#Лето#Дожди и грозы#Погода на лето#Погода в Уфе#Прогноз погоды#Прогноз синоптиков
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