Аномальная жара ожидается в Уфе уже в конце текущей недели

В течение ближайших нескольких дней температура воздуха днем, по данным Башгидрометцентра, составит в среднем от +22 до +28 градусов и +11, +16 градусов ночью. Также ожидаются кратковременные дожди с грозами. Уже в четверг, 27 июля, по данным Гисметео, температура воздуха днем составит до +31 градуса.