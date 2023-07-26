В Башкирию пришла жара и она будет усугубляться

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 04:02
Жара в Башкирию начнет возвращаться уже сегодня. Днем в среду 26 июля максимальная дневная температура составит 29 градусов, а колебаться по республике будет в пределах от 24 до 29 градусов. При этом прогноз отнюдь не «безоблачный», местами в Башкирии пройдет небольшой дождь, вероятна и гроза. Однако ветер прогнозируется умеренный, западного направления.
Работать в четверг и пятницу придется в жару, столбики термометра в этот день в Башкирии поднимутся до значений 28-33 градуса, днем также как и сегодня небольшие дожди и грозы. Однако осадков не прогнозируют ночами, температура воздуха в темное время суток составит от 13 до 18 градусов, местами она опустится до 8 градусов. Ветер в четверг и пятницу будет умеренным, юго западным.