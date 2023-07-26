В Башкирию пришла жара и она будет усугубляться

Работать в четверг и пятницу придется в жару, столбики термометра в этот день в Башкирии поднимутся до значений 28-33 градуса, днем также как и сегодня небольшие дожди и грозы. Однако осадков не прогнозируют ночами, температура воздуха в темное время суток составит от 13 до 18 градусов, местами она опустится до 8 градусов. Ветер в четверг и пятницу будет умеренным, юго западным.