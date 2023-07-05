Где летом собирать грибы в Башкирии: публикуем список самых грибных мест

Сбор грибов, как известно, дело не самое увлекательное, однако возвращаться домой с корзинками или ведёрками, доверху полными лесными дарами, определённо приятно. Наши леса кишат изобилием грибов самых разнообразных видов. Многие из них пригодны для употребления в пищу и считаются деликатесом, способным разбавить вкус даже самого обычного блюда. Редакция Mkset представляет вашему вниманию список наиболее распространённых по территории республики грибов, а также места, где они прорастают больше всего.