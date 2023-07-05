Где летом собирать грибы в Башкирии: публикуем список самых грибных мест

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 02:30
Сбор грибов, как известно, дело не самое увлекательное, однако возвращаться домой с корзинками или ведёрками, доверху полными лесными дарами, определённо приятно. Наши леса кишат изобилием грибов самых разнообразных видов. Многие из них пригодны для употребления в пищу и считаются деликатесом, способным разбавить вкус даже самого обычного блюда. Редакция Mkset представляет вашему вниманию список наиболее распространённых по территории республики грибов, а также места, где они прорастают больше всего.
Данный вид грибов особенно щедр на урожай и подходит как для консервации, так и для разнообразных блюд с добавлением грибов. По Башкортостану они территориально расположены в окрестностях Затона, Кировского (п. Мелькомбинат и д. Дудкино), Калининского (п. Базилевка), Благовещенского (с. Бедеева Поляна) и Иглинского (п. Кудеевский) районов.
Один из самых распространённых и легко узнаваемых видов грибов. За счёт своей яркой окраски они выделяются на фоне зелени, поэтому их легко заметить. Сочетаются со многими блюдами, универсальны в приготовлении. Лисички даже спокойно можно употреблять в сыром виде. Найти их возможно в Илишевском (с. Ишкарово) и Уфимском (с. Дмитриевка) районах.
Настоящая находка даже для заядлого грибника. Грузди имеют большую пищевую ценность и могут по количеству в своём составе белка заменить мясо. Распространены в Илишевском (с. Ишкарово), Кушнаренковском (с. Старые Камышлы и Ахметово), Бирском (с. Осиновка) районах, а также в лесах по дороге от Уфы до Благовещенска.
Пожалуй, это один из самых распространённых грибов в нашей стране. Все его виды являются пригодными для употребления. Территориально прорастают в Уфимском (с. Шемяк, д. Осоргино и Подымалово), Бирском (с. Осиновка), Благоварском (с. Языково) и Кушнаренковском (с. Калтаево) районах.
Блюда из этих грибов пользуются особой популярностью за счёт своего приятного вкуса и доступности. Среди известных мест сбора шампиньонов выделяют три: село Красный Яр и СНТ Озёрное в Уфимском районе, а также село Кабаково в Кармаскалинском районе.
В некоторых странах этот гриб по праву считается деликатесом. Растёт преимущественно в хвойных лесах. Можно найти в Нуримановском (д. Большие Шиды и с. Павловка), Илишевском (с. Ишкарово), а также Уфимском (с. Дмитриевка, д. Осоргино и Начапкино).
Помимо вышеперечисленных видов, в Башкортостане можно также найти рядовки, маслята, сморчки, свинари, поддубники, волнушки, а также многие другие. Для сбора этих грибов следует отправиться в Чишминский (ст. Ямбахта) и Уфимский (д. Начапкино) районы, а также пройтись по районам сбора других грибов, упомянутых ранее.