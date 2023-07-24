В Уфе до осени закроют участок улицы Авроры

Напомним, ранее в администрации Уфы сообщили, что в Уфе в течение нескольких дней будет недоступно для проезда Затонское шоссе. В частности, движение будет ограничено на участке от от съезда в сторону улицы Придорожной (напротив автозаправки) до съезда с проспекта Дружбы. Сегодня, а также в период с 26 по 29 июля там пройдут соревнования по велогонкам в рамках Летних сурдлимпийских игр.