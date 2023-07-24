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Published Сегодня, 06:40

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Updated Сегодня, 06:52

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В Уфе до осени закроют участок улицы Авроры

24 июля 2023, 06:40
Фото: 1MI

В Уфе участок улицы Авроры закроют для проезда до 20 сентября

В Минтрансе республики рекомендуют заранее планировать свой маршрут с учетом изменений

Так, движение на участке от перекрестка улицы Рабкоров/Авроры до торца дома № 25 по улице Авроры с 09.00 24 июля до 21.00 20 сентября. Как пояснили в ведомстве, ограничения связаны с проведением там работ по строительству тепловой сети.

Схема проезда по участку в период действия ограничений выглядит следующим образом Схема проезда по участку в период действия ограничений выглядит следующим образом
Схема проезда по участку в период действия ограничений выглядит следующим образом
Фото: Минтранс РБ

Напомним, ранее в администрации Уфы сообщили, что в Уфе в течение нескольких дней будет недоступно для проезда Затонское шоссе. В частности, движение будет ограничено на участке от от съезда в сторону улицы Придорожной (напротив автозаправки) до съезда с проспекта Дружбы. Сегодня, а также в период с 26 по 29 июля там пройдут соревнования по велогонкам в рамках Летних сурдлимпийских игр.

#Новости Уфы#Транспорт#Дороги#Город#Азамат Нухов
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