В Уфе в течение нескольких дней будет ограничено движение по Затонскому шоссе

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Так, в период с 23 июля по 2 августа в Уфе пройдут Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Мероприятия включает в себя соревнования по 21 спортивной дисциплине, в том числе — велогонки.
В связи с этим на Затонском шоссе, где и пройдут состязания, будет ограничено автомобильное движение. В частности, ограничения коснутся участка от съезда в сторону улицы Придорожной (напротив автозаправки) до съезда с проспекта Дружбы.
Публикуем график перекрытий:
24 июля с 8:00 до 16:00;
⠀
26 июля с 9:00 до 13:00;
⠀
27 июля с 7:00 до 14:00;
⠀
28 июля с 8:00 до 17:00;
⠀
29 июля с 7:00 до 17:00.