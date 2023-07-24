mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Изображение материала

В Уфе в течение нескольких дней будет ограничено движение по Затонскому шоссе

24 июля 2023, 06:01
Фото: 1MI
Ограничения связаны с проведением соревнований по велогонкам в рамках Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», сообщили в администрации Уфы

Так, в период с 23 июля по 2 августа в Уфе пройдут Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Мероприятия включает в себя соревнования по 21 спортивной дисциплине, в том числе — велогонки.

В связи с этим на Затонском шоссе, где и пройдут состязания, будет ограничено автомобильное движение. В частности, ограничения коснутся участка от съезда в сторону улицы Придорожной (напротив автозаправки) до съезда с проспекта Дружбы.

Публикуем график перекрытий:

24 июля с 8:00 до 16:00;

26 июля с 9:00 до 13:00;

27 июля с 7:00 до 14:00;

28 июля с 8:00 до 17:00;

29 июля с 7:00 до 17:00.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Транспорт#Дороги#Автомобиль#Общество#Город
Подпишитесь
Власти Башкирии озвучили новую меру поддержки участников СВО и членов их семей
Сегодня, 07:58
Уголовное дело завели в отношении сотрудников психлечебницы в Башкирии
Сегодня, 08:35
Сладкие комплименты и дегустация: рассказываем о неочевидном с рынка на окраине Уфы
20 июля, 11:25
Песок, водоросли и острова суши: что происходит с главной рекой Башкирии Белой
21 июля, 08:30
В Башкирии проезд на автобусе станет бесплатным, но не для всех
Сегодня, 11:37
«Приносим извинения»: что произошло на озёрах в Соль-Илецке
20 июля, 12:47