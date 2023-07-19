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Сплошные проверки ждут водителей в Уфе на этой неделе

19 июля 2023, 11:12
Фото: 1MI

Сплошные проверки пассажирского транспорта пройдут в Уфе 20 июля

О массовых проверках пассажирского транспорта на дорогах башкирской столицы сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции

В четверг, 20 июля, на дорогах Уфы пройдут сплошные проверки общественного транспорта. Мероприятия будут направлены на снижения уровня аварийности на дорогах, а также профилактику нарушений ПДД и правил осуществления пассажироперевозок.

Отмечается, что рейды пройдут при участии сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями автобусов. Сотрудники ведомства уделят особое внимание техническому состоянию транспорта и его соответствие установленным нормативам.

Проверка также затронет и самих водителей автобусов. В частности автоинспекторы обратят внимание на соблюдение медицинского и технического осмотров, проходящих перед рейсами, соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозки пассажиров.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Транспорт#Дороги#Город#Общественный транспорт
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