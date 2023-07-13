Свыше 50% россиян проводят на работе больше времени: статистика за последние полгода

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
По результатам исследования, проведенного ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и исследовательским центром «Зарплаты.ру», причинами таких задержек стали резкое сокращение штата сотрудников и нехватка персонала для выполнения задач. Это отметили 49% респондентов. Жители Екатеринбурга чаще всего сталкиваются с этой проблемой (65%), пишет RT.
Треть россиян (32%) утверждают, что им приходится дополнительно работать из-за сжатых сроков. В основном с этим сталкиваются жители Новосибирска (40%).
Еще 25% россиян отметили, что задерживаются на работе из-за выполнения работы за других. Особенно часто с этим сталкиваются сотрудники из Ростова-на-Дону (30%).
Бухгалтеры и финансисты (66%), работники сферы строительства и недвижимости (62%), менеджеры по продажам (53%), сотрудники отдела маркетинга и PR (50%) и IT-специалисты (50%) чаще всего задерживаются на работе, указывает исследование.
Подавляющее большинство россиян (89%) задерживаются на работе не более трех часов. Каждый второй россиянин (42%) отмечает, что из-за этого стал обращаться к врачам чаще, сообщается в опросе.
В опросе приняли участие более 2 тысяч соискателей.