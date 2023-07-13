Свыше 50% россиян проводят на работе больше времени: статистика за последние полгода

Опрос показал, что большинство россиян (58%) в последние полгода стали задерживаться на работе чаще. Каждый четвёртый опрошенный (27%) отмечает, что это происходит не менее одного-двух раз в неделю.