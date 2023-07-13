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Updated Сегодня, 07:18

Свыше 50% россиян проводят на работе больше времени: статистика за последние полгода

13 июля 2023, 07:16
Опрос показал, что большинство россиян (58%) в последние полгода стали задерживаться на работе чаще. Каждый четвёртый опрошенный (27%) отмечает, что это происходит не менее одного-двух раз в неделю.

По результатам исследования, проведенного ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и исследовательским центром «Зарплаты.ру», причинами таких задержек стали резкое сокращение штата сотрудников и нехватка персонала для выполнения задач. Это отметили 49% респондентов. Жители Екатеринбурга чаще всего сталкиваются с этой проблемой (65%), пишет RT.

Треть россиян (32%) утверждают, что им приходится дополнительно работать из-за сжатых сроков. В основном с этим сталкиваются жители Новосибирска (40%).

Еще 25% россиян отметили, что задерживаются на работе из-за выполнения работы за других. Особенно часто с этим сталкиваются сотрудники из Ростова-на-Дону (30%).

Бухгалтеры и финансисты (66%), работники сферы строительства и недвижимости (62%), менеджеры по продажам (53%), сотрудники отдела маркетинга и PR (50%) и IT-специалисты (50%) чаще всего задерживаются на работе, указывает исследование.

Подавляющее большинство россиян (89%) задерживаются на работе не более трех часов. Каждый второй россиянин (42%) отмечает, что из-за этого стал обращаться к врачам чаще, сообщается в опросе.

В опросе приняли участие более 2 тысяч соискателей.

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