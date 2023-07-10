Башкирию накрыла 40-градусная жара: 10 правил, помогающие выжить в аномальное пекло

10. Купаться только в специально отведенных и оборудованных для этих целей. К слову, по данным МЧС по РБ, в Башкирии в этом году свыше 130 официальных пляжей, десять из которых — в Уфе. Также, по данным Госокмитета по ЧС, самым популярным уфимским пляжем в июне этого года стал пляж на озере Кашкадан.