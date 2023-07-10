Башкирию накрыла 40-градусная жара: 10 правил, помогающие выжить в аномальное пекло

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В ближайшие два дня на территории республики синоптики прогнозируют аномальную жару. Так, днем 10 и 11 июля ожидается до +39 градусов Цельсия. В региональном Роспотребнадзоре, в свою очередь, напоминают о том, что повышенная температура воздуха, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей. Больше остальных этому подвержены дети и пожилые граждане.
Что делать в аномальную жару в Башкирии:
1. Дозировать время пребывания под лучами солнца. Свести физические нагрузки к минимуму.
2. Регулярно проветривать помещения — держать открытыми форточки и окна, по возможности включать вентиляторы.
3. Одеваться в легкие натуральные ткани и в свободные светлые вещи, а также использовать головной убор и очки.
4. Воздержаться от употребления продуктов с высоким содержанием жира. Мясо в рационе заменить рыбой и морепродуктами. Приемы пищи должны проходить в утреннее и вечернее время. В пиковые моменты жары от еды лучше воздержаться.
5. Больше пить жидкости — чай, воду, соки. В то же время не рекомендуется пить газировки, энергетики и алкоголь.
6. Есть больше фруктов и овощей, но тщательно мыть их перед употреблением.
7. Принимать прохладный душ в течение дня.
8. Избегать поездок на общественном транспорте, либо планировать их в утренние или вечерние часы с уходом жары.
9. Посещать ТЦ и магазины с оптимальной температурой воздуха внутри.
10. Купаться только в специально отведенных и оборудованных для этих целей. К слову, по данным МЧС по РБ, в Башкирии в этом году свыше 130 официальных пляжей, десять из которых — в Уфе. Также, по данным Госокмитета по ЧС, самым популярным уфимским пляжем в июне этого года стал пляж на озере Кашкадан.