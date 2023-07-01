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«Пиковая нагрузка»: стали известны три самых популярных пляжа среди жителей Уфы

1 июля 2023, 04:31
Фото: 1MI

В УГЗ Уфы назвали три самых популярных городских пляжа

Вопреки прохладной и дождливой погоде, царившей в Уфе большую часть первого летнего месяца, количество отдыхающих на пляжах Уфы, по данным городского УГЗ, исчислялось тысячами. В ведомстве также раскрыли, какие пляжи пользовались наибольшей популярностью среди отдыхающих.

Так, по итогам первого летнего месяца наиболее популярным пляжем среди жителей и гостей Уфы стал пляж на озере Кашкадан. По данным ведомства, за июнь его посетило порядка 13 500 человек.

На второй строчке рейтинга расположился пляж «Райский берег», где в первый месяц лета отдохнуло около 4 000 человек. Замыкает тройку лидеров пляж «Солнечный», который посетило более 3 200 человек.

Также в УГЗ Уфы озвучили дату, когда у водоёмов Уфы было зарегистрировано наибольшее количество отдыхающих. Так, 4 июня на уфимских водоёмах суммарно отдыхали почти 6 500 человек.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Пляжи Уфы#Водоемы#Летний оздоровительный отдых#Общество#Город
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