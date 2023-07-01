«Пиковая нагрузка»: стали известны три самых популярных пляжа среди жителей Уфы

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:56
Так, по итогам первого летнего месяца наиболее популярным пляжем среди жителей и гостей Уфы стал пляж на озере Кашкадан. По данным ведомства, за июнь его посетило порядка 13 500 человек.
На второй строчке рейтинга расположился пляж «Райский берег», где в первый месяц лета отдохнуло около 4 000 человек. Замыкает тройку лидеров пляж «Солнечный», который посетило более 3 200 человек.
Также в УГЗ Уфы озвучили дату, когда у водоёмов Уфы было зарегистрировано наибольшее количество отдыхающих. Так, 4 июня на уфимских водоёмах суммарно отдыхали почти 6 500 человек.