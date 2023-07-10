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Аномальную жару прогнозируют синоптики в начале недели в Башкирии

10 июля 2023, 03:51
Фото: 1MI
По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, днем температура воздуха достигнет +39 градусов Цельсия

Так, в течение двух дней — с 10 по 11 июля в республике ожидается сухая и солнечная погода. Днем 10 июля температура воздуха достигнет +34, +39°. Ночью 11 июля прогнозируется похолодание до +20, +25° (в северных и горных районах — до +15°), днем же температура воздуха вновь поднимется до +35, +40°.

Примечательно, что уже в среду температура воздуха днем понизится до +28°. Также, по данным сервиса «Яндекс. Погода», в этот день на территорию республики придут дожди — прогнозируется облачная погода с прояснениями.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Погода
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