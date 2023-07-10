Аномальную жару прогнозируют синоптики в начале недели в Башкирии

Так, в течение двух дней — с 10 по 11 июля в республике ожидается сухая и солнечная погода. Днем 10 июля температура воздуха достигнет +34, +39°. Ночью 11 июля прогнозируется похолодание до +20, +25° (в северных и горных районах — до +15°), днем же температура воздуха вновь поднимется до +35, +40°.