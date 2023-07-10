Аномальную жару прогнозируют синоптики в начале недели в Башкирии

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Так, в течение двух дней — с 10 по 11 июля в республике ожидается сухая и солнечная погода. Днем 10 июля температура воздуха достигнет +34, +39°. Ночью 11 июля прогнозируется похолодание до +20, +25° (в северных и горных районах — до +15°), днем же температура воздуха вновь поднимется до +35, +40°.
Примечательно, что уже в среду температура воздуха днем понизится до +28°. Также, по данным сервиса «Яндекс. Погода», в этот день на территорию республики придут дожди — прогнозируется облачная погода с прояснениями.