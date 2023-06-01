Все пляжи Башкирии 2023: публикуем список

В Башкирии для купания этим летом будет доступно 130 официальных пляжей

Купальный сезон стартует в Башкирии с сегодняшнего дня. В этом году на территории республики подготовлено 130 официальных пляжей для купания и летнего отдыха. Список публикует МЧС по РБ