Все пляжи Башкирии 2023: публикуем список

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Уфа
Зона отдыха «На озере Карьерное», Демский район
Пляж парка «Кашкадан», озеро Кашкадан, мкр. Сипайлово (Уфа город)
20 пляж «Песчаный», река Уфа, Калининский район (Уфа город)
Пляж «Солнечный», р.Белая, Кировский район (Уфа город)
Пляж «Сипайловское Сочи» Октябрьский р-он р. Уфа (Уфа город)
Пляж «„Берег Солнца“», река Уфа, мкр. Сипайлово, р. Уфа (Уфа город)
Пляж Ак Яр, р.Белая, мр-н Нижегородка, ул. Воронежская (Уфа город)
Пляж Ак Яр, р.Белая, мр-н Затон, ул. Береговая (Уфа город)
Пляж «Водник», Старица реки Белой, около стадиона «Водник», мкр. Затон (Уфа город)
Зона отдыха «„На озере Теплое“», Калининский район (Уфа город)
Абзелиловский район
Пляж дома отдыха «Берёзки», оз.Банное, Абзелиловский район, д. Зеленая поляна, ул. Курортная — 15 (Абзелиловский район)
Пляж «Санатория „Юбилейный“ на озере Якты-Куль (Абзелиловский район)
Пляж санатория Якты-Куль, оз.Банное (Абзелиловский район)
Пляж д. Улянды, озеро Северные Улянды (Абзелиловский район)
Пляж с. Кусимовский рудник, оз. Банное (Якты Куль) (Абзелиловский район)
Пляж на озере Сабакты д. Геологоразведка (Абзелиловский район)
Пляжная зона с. Аскрово, водоем Котлован (Абзелиловский район)
Пляж учебно-оздоровительного центра «Юность», озеро Банное, с/с. Ташбулатовский,
Пляж Sunrise (Санрайз), озеро Банное д. Зеленая поляна (Абзелиловский район)
Агидель
Городской пляж на озере Апаиш (Агидель город)
Альшеевский район
Пляж на Слакском вдхр., с. Слак (Альшеевский район)
Пляж на старом Ташлинском пруду, с. Ташлы (Альшеевский район)
Пляж на Воздвиженском вдхр, с. Воздвиженка (Альшеевский район)
Архангельский район
Пляж Зеркальный, река Инзер, с. Абзаново (Архангельский район)
Аскинский район
Пляж на территории парка «Яшлек», озеро Мальчишечье, с. Аскино
Аургазинский район
Пляж в центре д. Балыклыкуль (средний пруд) (Аургазинский район)
Баймак и Баймакский район
Пляж МАУ ДОЛ «Орлёнок», озеро Талкас, д. Исяново (Баймакский район)
Пляж МБУ ДОЛ «Озеро Графское», озеро Графское (Баймакский район)
Центральный пляж на озере Талкас, д. Исяново (Баймакский район)
Бакалинский район
Пляж с. Ахманово, Идяшкинское водохранилище реки Идяшка
Балтаческий район
Пляж д. Янтимирово, пруд на р.Мата
Пляж на пруду реки Кумьязы, д. Кумьязы
Белебей
Пляж на территории парка «Поющие родники», пруд ручья Безымянный
Белорецк и Белорецкий район
Пляж г. Белорецк Территория отдыха на бережная зона пруда реки Белая з/у № 1» (Белорецк город)
Пляж на ландшафтном водоеме с. Ассы, ул. Набережная, 26 (Белорецкий район)
Пляж реки Малый Кизил, с. Новоабзаково (Белорецкий район)
Бижбуляксий район
Пляж «Клевое место», пруд реки Седяк
Бирск и Бирский район
Городской пляж г. Бирск, оз. Шамсутдин (Бирск город)
Пляж ГАУЗ РБ ДПС «Толпар», пруд, с. Старопетрово (Бирский район)
Благоврский район
Пляж с. Языково, пруд на реке Кармасан
Благовещенск
Пляж на берегу пруда реки Потеха, прилегающий к городскому парку № 1 (Благовещенск город)
Пляж на берегу затона реки Белая с правой стороны дамбы (Благовещенск город)
Буздякский район
Пляж с. Канлы-Туркеево, пруд на р.Багин (Буздякский район)
Бураевский район
Пляж с. Вострецово, на р. Белая
Бурзянский район
Пляж с. Старосубхангулово, между двумя мостами через р. Белая
Пляж АУДОД ОВЛ «Агидель», река Белая, местность «Кузембет», с. Старосубхангулово
Гафурийский район
Пляж д. Таш-Асты, река Зилим
Дуванский район
Пляж с. Месягугово, р. Ай
Дюртюли
«Городской пляж», левый берег реки Белой (Дюртюли город)
Пляж «Котлован», левый берег реки Белой, с. Иванаево (Дюртюлинский район)
Ермекеевский район
Пляж с. Тарказы, пруд села Тарказы
Зианчуринский район
Пляж на реке Большой Ик, место «Гуделки», с. Исянгулово
Зилаирский район
Пляж «Старый мост», река Сакмара, с. Юлдыбаево, ул. Заречная, б/н.
Пляж с. Матраево, Бузавлыкское водохранилище
124 Пляж МАУ ДОЛ «Дружба», левый берег реки Сакмара, д. Малоюлдыбаево
Иглинский район
Пляж д. Ключевское, пруд Ключевской
Пляж д. Ягодный, ул. Озерная, пруд Ягодный
Илишевский район
Пляж «Песчаный», оз. Алма, с. Рсаево
Ишимбай
Пляж Тайрук, река Тайрук (Ишимбай город)
Пляж «Городской», река «Белая» (Ишимбай город)
Калтасинский район
Пляж д. Калмаш, пруд
Пляж д. Василово, река Быстрый Танып
Пляж д Кояново, пруд
Пляж д Амзибаш, пруд Амзя
Пляж д. Кокуш, пруд
Пляж с. Красный Холм, пруд
Пляж с. Кутерем, пруд Садовня
Караидельский район
Муниципальный пляж с. Караидель (река Уфа)
Муниципальный пляж с. Караидель (река Уфа) сельское поселение Караидельский сельсовет, с. Караидель. ул. Карла Маркса, 31.
Пляж клуба активного отдыха «Звёздный», п.Атамановка
Пляж Эко-отеля «Семейные истории», река Уфа, д. Уразбахты, ул. Набережная
Кармаскалинский район
Пляж на нижнем пруду реки Чатра, с. Кармаскалы, ул. Рябиновая, д. 1/1
Кигинский район
Пляж д. Старомухаметово, р. Ай
Краснокамский район
Пляж на реке Кама, с. Николо-Березовка
Кугарчинский район
Пляж «Оло Эйек», река Большой Ик, с. Мраково
Кумертау
Городской пляж городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на городском пруду реки Бабай (Кумертау город)
Кушнаренковский район
Пляж №1 «Парк отдыха „Ильмурзино“, озеро Ильмурзино, вблизи д. Ильмурзино
Пляж №2 «Парк отдыха „Ильмурзино“, озеро Ильмурзино, вблизи д. Ильмурзино
Мелеуз и Мелеузовский район
Городской пляж г. Мелеуза, река Белая (Мелеуз город)
Пляж МАУ ДОЛ «Спартаковец», Нугушское водохранилище, д. Сергеевка Мелеузовский район детский
Пляж МАУ ДООЦТК «Бригантина» Бельское лесничество ФГУ Национальный парк «Башкирия» (Мелеузовский район)
Мечетлинский район
Пляж санатория Карагай, р.Ик, с. Большеустьикинское
Миякинский район
Пляж с. Киргиз-Мияки, пруд на реке Булат
Нефтекамск
Муниципальный пляж с. Энергетик, Кармановское водохранилище (Нефтекамск город)
Нуримановский район
Павловский парк, Павловское водохранилище, с. Павловка, зона отдыха «Бирючево поле»
Пляж загородного клуба «Бухта-Кила», Павловское водохранилище реки Уфа
Павловский парк, Павловское водохранилище, с. Павловка, зона отдыха «Бирючево поле»
Пляж УНПП «Солуни», Павловское вдхр. реки Уфа, с. Павловка
Пляж базы отдыха Башкирская Рица, Павловское водохранилище реки Уфа, с. Павловка
Пляж базы отдыха «Упкан», озеро Упканкуль, д. Нимислярово
Пляж д. Малые Шиды, река Салдыбаш
Пляж СОЛ «Авиатор», Павловское водохранилище, с. Павловка
Пляж базы отдыха Альтор, Павловское водохранилище, с. Павловка
Пляж на озере Олокуль, с. Нимислярово, ул. Интернациональная
Октябрьский
Пляж на озерах СОК «Спартак» (Октябрьский город)
Пляж «Дом рыбака», за трассой M5 (Октябрьский город)
Городской пляж на озере Ик-Куль ул. Тукаева, 37 (Октябрьский город)
Пляж турбазы Тихая гавань на водоеме «Карьер» (Октябрьский город)
Салават и Салаватский район
Пляж в районе подвесного моста на правой стороне реки Белая (Салават город)
Пляж на левой стороне реки Белой, городская набережная (Салават город)
Пляж с. Малояз, река Юрюзань (Салаватский район)
Сибай
Городской пляж на водохранилище реки Худолаз (Туяляс)
Стерлибашевский район
Пляж на реке Самаръелга, с. Тятер-Арасланово
Стерлитамак и Стерлитамакский район
Пляж на р. Белая в районе Сода у Бельского моста. г. Стерлитамак, ул. Халтурина, д. 290 (Небо на двоих) (Стерлитамак город)
Пляж с. Октябрьское, пруд реки Червонные Озерки (Стерлитамакский район)
Татышлинский район
Пляж на р. Юг в пруду «Вязовка», с. Вязовка
Пляж на р. Бармыш с. Верхние Татышлы
Пляж на р. Быстрый Танып, д. Ивановка
Туймазы и Туймазинский район
Пляж ДООЛ им А. П. Гайдара, озеро Кандры-Куль (Туймазинский район)
Пляж ДООЛ «Кандрыкуль», озеро Кандры-Куль, д. Кандрыкуль, ул. Озерная, д. 30 (Туймазинский район)
Пляж № 7, д. Кандры-Тюмекеево
23 Пляж № 8, д. Кандры-Тюмекеево
24 Пляж № 9, д. Кандры-Тюмекеево
Учалы и Учалинский район
Пляж детского оздоровительного лагеря «„Терешковой“», оз.Калкан, д. Калканово (Учалинский район)
Городской пляж на Учалинском городском пруду (Учалы город)
Пляж дома отдыха «Ахуново», пруд реки Кидыш (Учалинский район)
Хайбуллинский район
Пляж д. Янтышево, река Сакмара
Чекмагушевский район
Пляж «Чекмагушевский», пруд села Чекмагуш, микрорайон «Кирпичный завод»
Чишминский район
Пляж д. Новая, река Уза
Пляж д. Новомихайловка, р. Дёма
Пляж с. Черниговка, озеро Бочкарёвское
Пляж р. п. Чишмы, река Калмашка
Пляж д. Кучумово, озеро Лебяжий
Шаранский район
Пляж с. Наратасты, Шаранское водохранилище реки Сюнь
Пляж с. Шаранбаш-Князево, пруд реки Шаран
Пляж с. Новоюзеево, озеро Чукаево
Янаульский район
Пляж д. Татарская Урала, река Буй (Янаульский район)