«Бульба» в пачке и стекло вместо жести: чем удивил магазин белорусских товаров в Уфе

Наверняка многие хозяйки в Уфе и раньше были частыми гостями в магазинах белорусских товаров. В Уфе есть несколько магазинчиков белорусских колбас и сыров. Там представлен широчайший ассортимент оригинальных видов продукта — например, розовые сыры, сыр с лисичками и прочие диковинные вкусности. В новом магазине пока что выбор не так широк. Сыр есть, но такой же, какой продается и в самых обычных супермаркетах. Избалованному глазу было не за что зацепиться.