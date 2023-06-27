«Бульба» в пачке и стекло вместо жести: чем удивил магазин белорусских товаров в Уфе

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Пока Х Форум регионов России и Беларуси в Уфе в самом разгаре, сегодня премьер-министр Башкирии Андрей Назаров торжественно открыл магазин с исключительно белорусскими товарами. Торговая точка с названием «Белорусские товары» начала работать в центре Уфы на Коммунистической. Mkset решил сразу же проверить новое место и поискать в магазине что-нибудь интересное и непривычное для Башкирии.
Благополучно миновав пробки, которые все-таки произошли в выходной вторник, мы оказались в магазине «Белорусские товары». В магазине чисто и безлюдно, продавцы чем-то заняты в подсобном помещении и даже испугались приветствия корреспондента. Мы честно сообщили, что пришли изучить ассортимент и рассказать о нем горожанам. Продавец посетовала, что лучше и интереснее было бы приехать с утра, когда в магазине царила торжественная обстановка, и при этом оставила корреспондента наедине с белорусским раздольем.
Ассортимент в магазине по большей части продуктовый. Помимо продуктов мы обнаружили хозтовары — витрину с туалетной бумагой и бумажными полотенцами. Все остальное в магазине съедобное и все-таки напрашивается мысль, что еще не весь ассортимент оказался на полках.
Наверняка многие хозяйки в Уфе и раньше были частыми гостями в магазинах белорусских товаров. В Уфе есть несколько магазинчиков белорусских колбас и сыров. Там представлен широчайший ассортимент оригинальных видов продукта — например, розовые сыры, сыр с лисичками и прочие диковинные вкусности. В новом магазине пока что выбор не так широк. Сыр есть, но такой же, какой продается и в самых обычных супермаркетах. Избалованному глазу было не за что зацепиться.
То же самое касается и ассортимента мясной продукции. Она в наличии, но выглядит все как-то скудно. Мы не нашли здесь знаменитого белорусского сала, которое продавцы первым делом предлагают искателям деликатеса на рынке.
Что нас заинтересовало, так это колбаса с телятиной и таинственная баночка «Namazka», содержимое которой, видимо, создано для намазывания на хлеб или на другие продукты. Однако никаких прочих диковинок на витрине мы не нашли.
Еще один холодильник занят молоком и кисломолочной продукцией. Ценителям йогуртов и творожков, вероятно, стоит познакомиться и с белорусской продукцией, включающей в ассортимент и творожные сырки. Отметим, что ассортимент кисломолочки весьма широкий, и в обычных супермаркетах большинство продуктов от одного хорошо известного в Башкирии белорусского производителя не встретишь.
Пожалуй, самая большая витрина в белорусском магазине — это разного рода консервация. Горошек и кукуруза в стекле, а не в привычной жестяной банке — что называется, товар лицом. Мясные консервы в весьма широком ассортименте, баночки и пакетики с супами, а-ля «просто добавь воды» — тут и солянка, и харчо. А вот грибочков мало — заметили всего два вида.
Отдельно стоит отметить весьма широкий ассортимент фруктовых пюре, которые пользуются популярностью в качестве детского питания. Впечатлили объемные банки по привлекательной цене.
Тут же варенья, повидло, сухие кисели для варки, сгущенка, весьма неплохой ассортимент тушенки. Найдутся в магазине мука, макароны и прочая бакалея, но не так уж и много, а еще можно проверить на сладость белорусский сахар.
Есть в магазине и ларь с мороженым. Ассортимент летнего десерта скромный, цены более чем приемлемые. Рожок, эскимо, пломбир в стаканчике. С мороженым соседствуют замороженные блинчики.
Целая витрина чипсов с интересным названием «Бульба» — в Беларуси так называют картофель. Весьма большая и разнообразная. Тут же и снэки на любой вкус, подушечки с начинкой, сухие завтраки и хлопья.
Еще стенд занимают напитки, в основном, полезные — соки, холодные чаи и квас, никаких цветных газировок в ассортименте не было замечено. Так что те, кто старается ограничивать детей в потреблении «плохого» сахара и всяческой пищевой химии, наверняка смогут найти здесь детям полезную «вкусняшку».
Сладкоежкам в магазине тоже можно поживиться — видим конфеты на развес и в коробках, пастилу, печенье и прочие «сладкушки», которые на удивление не отличаются ярким и кричащим дизайном. Видимо, рассчитывают на то, что сама конфета и ее качество все-таки важнее обертки.
В целом и общем можно сказать, что изысканных в прямом смысле товаров тут не увидеть — по сути все привычное, разве что с непривычными названиями. Ассортимент пока скудный, но власти Башкирии заверили, что здесь будет продаваться около 500-600 различных товаров, и этот ассортимент будет только расти. Возможно, в будущем сюда завезут что-то оригинальное, что можно попробовать только в Беларуси.