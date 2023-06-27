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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

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«Бульба» в пачке и стекло вместо жести: чем удивил магазин белорусских товаров в Уфе

27 июня 2023, 13:01
Фото: mkset.ru
Отправились в магазин «Белорусские товары» на улице Коммунистической, который открыли 27 июня. Рассказываем, что интересного там удалось найти

Пока Х Форум регионов России и Беларуси в Уфе в самом разгаре, сегодня премьер-министр Башкирии Андрей Назаров торжественно открыл магазин с исключительно белорусскими товарами. Торговая точка с названием «Белорусские товары» начала работать в центре Уфы на Коммунистической. Mkset решил сразу же проверить новое место и поискать в магазине что-нибудь интересное и непривычное для Башкирии.

магазин ждет покупателей, но пока их нетмагазин ждет покупателей, но пока их нет
магазин ждет покупателей, но пока их нет
Фото: mkset.ru

Благополучно миновав пробки, которые все-таки произошли в выходной вторник, мы оказались в магазине «Белорусские товары». В магазине чисто и безлюдно, продавцы чем-то заняты в подсобном помещении и даже испугались приветствия корреспондента. Мы честно сообщили, что пришли изучить ассортимент и рассказать о нем горожанам. Продавец посетовала, что лучше и интереснее было бы приехать с утра, когда в магазине царила торжественная обстановка, и при этом оставила корреспондента наедине с белорусским раздольем.

единственный непродовольственный товар – бумагаединственный непродовольственный товар – бумага
единственный непродовольственный товар – бумага
Фото: mkset.ru

Ассортимент в магазине по большей части продуктовый. Помимо продуктов мы обнаружили хозтовары — витрину с туалетной бумагой и бумажными полотенцами. Все остальное в магазине съедобное и все-таки напрашивается мысль, что еще не весь ассортимент оказался на полках.

Скажите «сыр»

белорусские сыры хорошо знакомы башкирским потребителямбелорусские сыры хорошо знакомы башкирским потребителям
белорусские сыры хорошо знакомы башкирским потребителям
Фото: mkset.ru

Наверняка многие хозяйки в Уфе и раньше были частыми гостями в магазинах белорусских товаров. В Уфе есть несколько магазинчиков белорусских колбас и сыров. Там представлен широчайший ассортимент оригинальных видов продукта — например, розовые сыры, сыр с лисичками и прочие диковинные вкусности. В новом магазине пока что выбор не так широк. Сыр есть, но такой же, какой продается и в самых обычных супермаркетах. Избалованному глазу было не за что зацепиться.

мясное раздольемясное раздолье
мясное раздолье
Фото: mkset.ru

То же самое касается и ассортимента мясной продукции. Она в наличии, но выглядит все как-то скудно. Мы не нашли здесь знаменитого белорусского сала, которое продавцы первым делом предлагают искателям деликатеса на рынке.

Что нас заинтересовало, так это колбаса с телятиной и таинственная баночка «Namazka», содержимое которой, видимо, создано для намазывания на хлеб или на другие продукты. Однако никаких прочих диковинок на витрине мы не нашли.

мнооого молокамнооого молока
мнооого молокамнооого молока
мнооого молокамнооого молока
мнооого молокамнооого молока
мнооого молокамнооого молока
мнооого молокамнооого молока
мнооого молока
Фото: mkset.ru

Еще один холодильник занят молоком и кисломолочной продукцией. Ценителям йогуртов и творожков, вероятно, стоит познакомиться и с белорусской продукцией, включающей в ассортимент и творожные сырки. Отметим, что ассортимент кисломолочки весьма широкий, и в обычных супермаркетах большинство продуктов от одного хорошо известного в Башкирии белорусского производителя не встретишь.

Щи да каша

Пожалуй, самая большая витрина в белорусском магазине — это разного рода консервация. Горошек и кукуруза в стекле, а не в привычной жестяной банке — что называется, товар лицом. Мясные консервы в весьма широком ассортименте, баночки и пакетики с супами, а-ля «просто добавь воды» — тут и солянка, и харчо. А вот грибочков мало — заметили всего два вида.

белорусские грибочки и прочие консервыбелорусские грибочки и прочие консервы
белорусские грибочки и прочие консервыбелорусские грибочки и прочие консервы
белорусские грибочки и прочие консервыбелорусские грибочки и прочие консервы
белорусские грибочки и прочие консервыбелорусские грибочки и прочие консервы
белорусские грибочки и прочие консервы
Фото: mkset.ru

Отдельно стоит отметить весьма широкий ассортимент фруктовых пюре, которые пользуются популярностью в качестве детского питания. Впечатлили объемные банки по привлекательной цене.

полезное лакомствополезное лакомство
полезное лакомство
Фото: mkset.ru

Тут же варенья, повидло, сухие кисели для варки, сгущенка, весьма неплохой ассортимент тушенки. Найдутся в магазине мука, макароны и прочая бакалея, но не так уж и много, а еще можно проверить на сладость белорусский сахар.

сахар оксахар ок
сахар ок
Фото: mkset.ru

Мам, купи!

Есть в магазине и ларь с мороженым. Ассортимент летнего десерта скромный, цены более чем приемлемые. Рожок, эскимо, пломбир в стаканчике. С мороженым соседствуют замороженные блинчики.

белорусское мороженоебелорусское мороженое
белорусское мороженое
Фото: mkset.ru

Целая витрина чипсов с интересным названием «Бульба» — в Беларуси так называют картофель. Весьма большая и разнообразная. Тут же и снэки на любой вкус, подушечки с начинкой, сухие завтраки и хлопья.

чипсы из знаменитого белорусского картофелячипсы из знаменитого белорусского картофеля
чипсы из знаменитого белорусского картофеля
Фото: mkset.ru

Еще стенд занимают напитки, в основном, полезные — соки, холодные чаи и квас, никаких цветных газировок в ассортименте не было замечено. Так что те, кто старается ограничивать детей в потреблении «плохого» сахара и всяческой пищевой химии, наверняка смогут найти здесь детям полезную «вкусняшку».

полезные напитки и знаменитый квасполезные напитки и знаменитый квас
полезные напитки и знаменитый квас
Фото: mkset.ru

Dolce vita

Сладкоежкам в магазине тоже можно поживиться — видим конфеты на развес и в коробках, пастилу, печенье и прочие «сладкушки», которые на удивление не отличаются ярким и кричащим дизайном. Видимо, рассчитывают на то, что сама конфета и ее качество все-таки важнее обертки.

вот где сладкая жизньвот где сладкая жизнь
вот где сладкая жизнь
Фото: mkset.ru

В целом и общем можно сказать, что изысканных в прямом смысле товаров тут не увидеть — по сути все привычное, разве что с непривычными названиями. Ассортимент пока скудный, но власти Башкирии заверили, что здесь будет продаваться около 500-600 различных товаров, и этот ассортимент будет только расти. Возможно, в будущем сюда завезут что-то оригинальное, что можно попробовать только в Беларуси.

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