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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Радий Хабиров предложил заменить белорусской одеждой западные бренды

Сегодня, 13:28
Фото: glavarb.ru
Глава республики высказал предложение после знакомства с деятельностью гомельского предприятия «Коминтерн».

В ходе визита официальной делегации Башкортостана в Беларусь Глава РБ Радий Хабиров ознакомился с деятельностью гомельского предприятия «Коминтерн». Оно специализируется на выпуске классических мужских костюмов — до 900 комплектов в день. В 2018 году здесь начали шить мужские пальто и куртки, в 2022 году — представили первую коллекцию женской одежды. Также на предприятии осваивают выпуск школьной формы.

Основным потребителем продукции остается Россия (более 70% экспорта). Предприятие сотрудничает с российской торговой маркой Donatto, которая представлена тремя магазинами в Уфе и одним в Октябрьском.

Радий Хабиров обсудил с руководством «Коминтерна» перспективы сотрудничества, в том числе по пошиву школьной формы для учащихся Башкортостана.

— Мы пока присматриваемся друг к другу. Я предложил рассмотреть руководителю предприятия вопрос локализации производства в нашей республике. Пока надо шире открыть наш рынок для белорусских костюмов, особенно сейчас, когда многие западные компании отказались поставлять нам свою одежду, — отметил Радий Хабиров.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
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