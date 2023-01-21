Радий Хабиров предложил заменить белорусской одеждой западные бренды

В ходе визита официальной делегации Башкортостана в Беларусь Глава РБ Радий Хабиров ознакомился с деятельностью гомельского предприятия «Коминтерн». Оно специализируется на выпуске классических мужских костюмов — до 900 комплектов в день. В 2018 году здесь начали шить мужские пальто и куртки, в 2022 году — представили первую коллекцию женской одежды. Также на предприятии осваивают выпуск школьной формы.