Радий Хабиров предложил заменить белорусской одеждой западные бренды

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В ходе визита официальной делегации Башкортостана в Беларусь Глава РБ Радий Хабиров ознакомился с деятельностью гомельского предприятия «Коминтерн». Оно специализируется на выпуске классических мужских костюмов — до 900 комплектов в день. В 2018 году здесь начали шить мужские пальто и куртки, в 2022 году — представили первую коллекцию женской одежды. Также на предприятии осваивают выпуск школьной формы.
Основным потребителем продукции остается Россия (более 70% экспорта). Предприятие сотрудничает с российской торговой маркой Donatto, которая представлена тремя магазинами в Уфе и одним в Октябрьском.
Радий Хабиров обсудил с руководством «Коминтерна» перспективы сотрудничества, в том числе по пошиву школьной формы для учащихся Башкортостана.
— Мы пока присматриваемся друг к другу. Я предложил рассмотреть руководителю предприятия вопрос локализации производства в нашей республике. Пока надо шире открыть наш рынок для белорусских костюмов, особенно сейчас, когда многие западные компании отказались поставлять нам свою одежду, — отметил Радий Хабиров.