mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Изображение материала

Стало известно, какие объекты наиболее пострадали после «похода» ЧВК «Вагнер»

25 июня 2023, 07:41
Фото: 1MI

Более 10 тысяч кв. метров дорожного полотна пострадали от техники ЧВК «Вагнер»

Военная техника ЧВК «Вагнер» повредила свыше 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, наиболее серьезно пострадал проспект Буденновский. При этом Логвиненко отмечает, что коммунальные службы приступят к ремонту уже сегодня, а работы планируется выполнить за два дня.

Напомним, в субботу, 24 июня, в трех регионах России ввели режим контртеррористической операции (КТО). Данный режим был введен после попытки вооруженного мятежа, в котором подозревают главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как сообщил позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, режим КТО будет отменен в ближайшее время.

Читайте также:
Песков сообщил о судьбе уголовного дела против лидера ЧВК «Вагнер»Пригожин заявил об уходе ЧВК «Вагнер»Советник Хабирова заявил, что бойцы из Башкирии правильно отреагируют на мятеж ЧВКЛукашенко заявил о договоренности с Пригожиным остановить движение ЧВК «Вагнер»
#Азамат Нухов#Общество#Военный мятеж в России: бунт главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина
Подпишитесь
Лукашенко заявил о договоренности с Пригожиным остановить движение ЧВК «Вагнер»
Вчера, 17:21
Стало известно по каким улицам в Уфе ограничат движение автомобилей
Вчера, 08:38
Как халляр? : в Уфе готовы вложить более миллиарда в национальный фастфуд из Казани
23 июня 09:07
Пенсионный фонд и долги за рекламу: кому еще задолжал лейбл Элвина Грея
23 июня 09:11
«И всё, нет больше Белой»: жителей Башкирии напугало видео, как река уходит под землю
23 июня 10:30
Дичь в Башкирии: 8 правил поведения при встрече с лесным зверем
23 июня 12:33