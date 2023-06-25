Стало известно, какие объекты наиболее пострадали после «похода» ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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По словам сити-менеджера, наиболее серьезно пострадал проспект Буденновский. При этом Логвиненко отмечает, что коммунальные службы приступят к ремонту уже сегодня, а работы планируется выполнить за два дня.
Напомним, в субботу, 24 июня, в трех регионах России ввели режим контртеррористической операции (КТО). Данный режим был введен после попытки вооруженного мятежа, в котором подозревают главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как сообщил позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, режим КТО будет отменен в ближайшее время.