Лукашенко заявил о договоренности с Пригожиным остановить движение ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Президент Беларуси Александр Лукашенко убедил лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина остановить движение бойцов на Москву. Сообщается, что Пригожин согласился предпринимать дальнейшие шаги по деэскалации напряжения.
Пресс-служба Лукашенко также заявила, что сейчас имеется проект приемлемого варианта развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».
Напомним, сегодня, 24 июня, в трех регионах России ввели режим контртеррористической операции. Он будет действовать в Москве, а также в Воронежской и Московской областях. Данный режим был введен после попытки вооруженного мятежа, в котором подозревают главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.