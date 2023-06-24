Лукашенко заявил о договоренности с Пригожиным остановить движение ЧВК «Вагнер»

Напомним, сегодня, 24 июня, в трех регионах России ввели режим контртеррористической операции. Он будет действовать в Москве, а также в Воронежской и Московской областях. Данный режим был введен после попытки вооруженного мятежа, в котором подозревают главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.