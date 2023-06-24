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Лукашенко заявил о договоренности с Пригожиным остановить движение ЧВК «Вагнер»

24 июня 2023, 17:21
Фото: 1MI
Президент Беларуси Лукашенко по согласованию с российским президентом Путиным переговорил с Пригожиным, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко убедил лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина остановить движение бойцов на Москву. Сообщается, что Пригожин согласился предпринимать дальнейшие шаги по деэскалации напряжения.

Пресс-служба Лукашенко также заявила, что сейчас имеется проект приемлемого варианта развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».

Напомним, сегодня, 24 июня, в трех регионах России ввели режим контртеррористической операции. Он будет действовать в Москве, а также в Воронежской и Московской областях. Данный режим был введен после попытки вооруженного мятежа, в котором подозревают главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

#Валерия Панаева
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