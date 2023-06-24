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Советник Хабирова заявил, что бойцы из Башкирии правильно отреагируют на мятеж ЧВК

24 июня 2023, 11:53
Фото: ИА "Башинформ"

Советник Хабирова Алик Камалетдинов заявил, что позиция ЧВК «Вагнер» неприемлема

Алик Камалетдинов назвал поведение руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина предательством

Советник главы Башкирии Радия Хабирова Алик Камалетдинов прокомментировал ситуацию с мятежом «ЧВК Вагнер». Алик Камалетдинов советник по по вопросам взаимодействия с военнослужащими в зоне спецоперации и уверен, что бойцы из республики примут правильное решение.

Камалетдинов как и губернаторы регионов, в том числе и Радий Хабиров, заявил, что позиция руководства ЧВК «Вагнер» неприемлема.


— Когда страна проводит специальную военную операцию, направленную на уничтожение фашизма и освобождение жителей Донбаса, я такое поведение могу назвать только предательством и абсолютно неправомерными действиями. Я уверен, что бойцы ЧВК «Вагнер» должны сложить оружие и перейти, как и положено, в ряды, — публикуют в «Башинформе» заявление Камалетдинова.

Действия Евгения Пригожина Камалетдинов обозначил как «удар в спину стране и людям, которые сейчас на передовой сражаются с врагом за наше будущее». Алик Камалетдинов полагает своими действиями глава ЧВК «Вагнер» «дискредитирует подвиги и борьбу за будущее нашей Родины».

Ранее в поддержку обращения Владимира Путина уже выступили глава Башкирии Радий Хабиров и мэр города Уфы Ратмир Мавлиев.

Россия не первый раз сталкивается в попыткой вооруженного мятежа в своей истории. Выступления военных становятся эхом грядущих или уже состоявшихся политических перемен. Ответом на центробежные силы в СССР стал августовский путч 1991 года, закончившийся победой сторонников демократии, двумя годами позже в результате событий 3–4 октября 1993 года противостояние Верховного совета и президента завершилось победой последнего, поддержанного армией.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Военный мятеж в России: бунт главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина#Общество#Новости Башкирии
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