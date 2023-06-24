Советник Хабирова заявил, что бойцы из Башкирии правильно отреагируют на мятеж ЧВК

Россия не первый раз сталкивается в попыткой вооруженного мятежа в своей истории. Выступления военных становятся эхом грядущих или уже состоявшихся политических перемен. Ответом на центробежные силы в СССР стал августовский путч 1991 года, закончившийся победой сторонников демократии, двумя годами позже в результате событий 3–4 октября 1993 года противостояние Верховного совета и президента завершилось победой последнего, поддержанного армией.