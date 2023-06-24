Пригожин заявил об уходе ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании уходят в обратном направлении. Как уточнил Пригожин, ЧВК якобы хотели расформировать, а причина ухода связана с риском пролития крови с одной из сторон.
По словам Пригожина, ЧВК уходит в полевые лагеря, сообщает РИА Новости.
Ранее лидер Беларуси Лукашенко заявил о договоренности с Пригожиным остановить движение ЧВК «Вагнер».
Пресс-служба Лукашенко также заявила, что сейчас имеется проект приемлемого варианта развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».