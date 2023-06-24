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Published Сегодня, 17:35

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Пригожин заявил об уходе ЧВК «Вагнер»

24 июня 2023, 17:35
Фото: 1MI

Пригожин назвал причину ухода ЧВК «Вагнер» обратно

Лидер ЧВК «Вагнер» объяснил это решение и заявил, куда отправятся бойцы

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании уходят в обратном направлении. Как уточнил Пригожин, ЧВК якобы хотели расформировать, а причина ухода связана с риском пролития крови с одной из сторон.

По словам Пригожина, ЧВК уходит в полевые лагеря, сообщает РИА Новости.

Ранее лидер Беларуси Лукашенко заявил о договоренности с Пригожиным остановить движение ЧВК «Вагнер».

Пресс-служба Лукашенко также заявила, что сейчас имеется проект приемлемого варианта развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».

#Валерия Панаева
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