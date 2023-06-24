Пригожин заявил об уходе ЧВК «Вагнер»

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании уходят в обратном направлении. Как уточнил Пригожин, ЧВК якобы хотели расформировать, а причина ухода связана с риском пролития крови с одной из сторон.