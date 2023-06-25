Песков сообщил о судьбе уголовного дела против лидера ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Как сообщил Дмитрий Песков, возбужденное ранее в отношении Евгения Пригожина уголовное дело будет прекращено, а сам он уйдет в Беларусь. При этом секретарь подчеркивает, что в качестве гарантии того, что Пригожин сможет уйти, выступает слово президента РФ.
«Уголовное дело будет прекращено и сам он уйдет в Белоруссию. Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти, — это слово президента России», — сказал он.
Напомним, днем ранее Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении Евгения Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.