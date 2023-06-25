Песков сообщил о судьбе уголовного дела против лидера ЧВК «Вагнер»

Как сообщил Дмитрий Песков, возбужденное ранее в отношении Евгения Пригожина уголовное дело будет прекращено, а сам он уйдет в Беларусь. При этом секретарь подчеркивает, что в качестве гарантии того, что Пригожин сможет уйти, выступает слово президента РФ.