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Песков сообщил о судьбе уголовного дела против лидера ЧВК «Вагнер»

25 июня 2023, 05:02
Фото: 1MI

Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено

Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, сообщает РИА со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Как сообщил Дмитрий Песков, возбужденное ранее в отношении Евгения Пригожина уголовное дело будет прекращено, а сам он уйдет в Беларусь. При этом секретарь подчеркивает, что в качестве гарантии того, что Пригожин сможет уйти, выступает слово президента РФ.

«Уголовное дело будет прекращено и сам он уйдет в Белоруссию. Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти, — это слово президента России», — сказал он.

Напомним, днем ранее Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении Евгения Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.

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#Азамат Нухов#Общество#Военный мятеж в России: бунт главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина
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