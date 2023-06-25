mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Изображение материала

Песков раскрыл, когда отменят введенный в областях режим КТО

25 июня 2023, 04:50
Фото: 1MI

Введённый ранее режим КТО в России отменят в ближайшее время

Режим контртеррористической операции (КТО), введённый ранее в нескольких субъектах РФ, будет отменен в ближайшее время, сообщает РИА со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, отмена режима КТО объясняется тем, что «связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять»

Напомним, ранее режим КТО был введён в Москве, Подмосковье и Воронежской области. В свою очередь, режим КТО может подразумевать ряд ограничений для граждан, например, на использование личного транспорта и средств связи, а также перемещение по населенному пункту.

Отметим, что данный режим был введен после попытки вооруженного мятежа, в котором подозревают главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Однако в ситуацию вмешался президент республики Беларусь Александр Лукашенко, убедивший Пригожина остановить движение бойцов на Москву.

Читайте также:
Пригожин заявил об уходе ЧВК «Вагнер»«Точно и жёстко»: Радий Хабиров отреагировал на военный мятеж Евгения ПригожинаЭксперт пояснил, какая угроза может стоять за словами Евгения ПригожинаПригожин раскритиковал предложение Башкирии узаконить отправку осужденных в зону СВО
#Азамат Нухов#Общество#Военный мятеж в России: бунт главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина
Подпишитесь
Лукашенко заявил о договоренности с Пригожиным остановить движение ЧВК «Вагнер»
Вчера, 17:21
Стало известно по каким улицам в Уфе ограничат движение автомобилей
Вчера, 08:38
Как халляр? : в Уфе готовы вложить более миллиарда в национальный фастфуд из Казани
23 июня 09:07
Пенсионный фонд и долги за рекламу: кому еще задолжал лейбл Элвина Грея
23 июня 09:11
«И всё, нет больше Белой»: жителей Башкирии напугало видео, как река уходит под землю
23 июня 10:30
Дичь в Башкирии: 8 правил поведения при встрече с лесным зверем
23 июня 12:33