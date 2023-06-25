Песков раскрыл, когда отменят введенный в областях режим КТО

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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По словам Пескова, отмена режима КТО объясняется тем, что «связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять»
Напомним, ранее режим КТО был введён в Москве, Подмосковье и Воронежской области. В свою очередь, режим КТО может подразумевать ряд ограничений для граждан, например, на использование личного транспорта и средств связи, а также перемещение по населенному пункту.
Отметим, что данный режим был введен после попытки вооруженного мятежа, в котором подозревают главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Однако в ситуацию вмешался президент республики Беларусь Александр Лукашенко, убедивший Пригожина остановить движение бойцов на Москву.