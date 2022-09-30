Пригожин раскритиковал предложение Башкирии узаконить отправку осужденных в зону СВО

Предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопросы журналистов о новом законопроекте, предложенном Курултаем Башкирии, который мог бы легитимизировать участие осужденных граждан в боевых действиях. Подробно об этом Mkset сообщал здесь.
Что касается реакции самого Пригожина на инициативу башкирских парламентариев, то она оказалась весьма критичной. Для начала он предостерег депутатов Курултая от «не до конца продуманного использования осужденных».
Мне кажется, что если среди башкирских парламентариев есть те, кто отсидел лет 10-20 и знает специфику тюремной жизни, то это очень помогло бы в решении подобных вопросов. Осужденных использовать в боевых действиях необходимо очень аккуратно.Евгений Пригожин
Евгений Пригожин высказал опасения, что законопроект, в случае если будет принят, «закосит осужденных под одну гребенку»
Самым главным Пригожин и вовсе назвал то, что заключенные не должны подменять тех, кто должен быть мобилизован по закону.
Большинство чиновников и членов их семей ищут все новых и новых кандидатов для мобилизации, чтобы самим остаться в теплой привычной атмосфере — курорты, яхты, рестораны.Евгений Пригожин
Напомним, 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию, в рамках которой призываются резервисты востребованных в данный момент военно-учетных специальностей. Из регионов России, в том числе и из Башкирии, было оперативно мобилизовано некое количество резервистов, но возникло и немало моментов, на которые вчера внимание обратил и президент Путин, который потребовал вернуть всех, кто был мобилизован не в соответствии с указом о частичной мобилизации назад.
Также вопросами частичной мобилизации занимаются и региональные власти (включая муниципальные), так глава Башкирии Радий Хабиров 2 дня назад представил пятерых своих советников на общественных началах через которых мобилизованные граждане смогут обратиться к нему со своими вопросами.