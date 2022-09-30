Пригожин раскритиковал предложение Башкирии узаконить отправку осужденных в зону СВО

Напомним, 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию, в рамках которой призываются резервисты востребованных в данный момент военно-учетных специальностей. Из регионов России, в том числе и из Башкирии, было оперативно мобилизовано некое количество резервистов, но возникло и немало моментов, на которые вчера внимание обратил и президент Путин, который потребовал вернуть всех, кто был мобилизован не в соответствии с указом о частичной мобилизации назад.