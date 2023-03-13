Эксперт пояснил, какая угроза может стоять за словами Евгения Пригожина

«‎Остаётся надеяться на то, что наши военные всё-таки, стиснув зубы и преодолев неприязнь к Пригожину, сделают всё возможное и невозможное, чтобы не допустить окружения и напрасных потерь под Бахмутом отважных вагнеровцев. Что же касается политических амбиций Пригожина, то может так случиться, что самой благодарной аудиторией окажутся враги России, которым очень выгодна внутренняя турбулентность»‎, — подчеркнул Мухин.