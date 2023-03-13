Эксперт пояснил, какая угроза может стоять за словами Евгения Пригожина

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Политолог Алексей Мухин отметил, что относиться к этим словам как к простой шутке было бы неправильно, передает newizv.ru.
Эксперт прокомментировал заявление командира "Вагнера" в своем телеграм-канале. Надо отметить, что о своих намерениях возглавить Украину Пригожин сообщил на фоне развалин Бахмута. Это видео было опубликовано на одном из каналов, связанных с предпринимателем. Тема очень быстро стала вирусной в Сети.
Мухин отмечает, что современное интернет-пространство таково, что на нем понятие «президентские амбиции Пригожина» сразу стало жить своей жизнью. Российские пользователи уже связывает его с выборами, которые состоятся в нашей стране в следующем году.
«Просто потому, что об украинских выборах — когда они, зачем, кто кандидаты — россияне знают не особо. Незачем просто», — пояснил политолог.
Пригожин, который обозначает свой статус как "командующий ЧВК", таким образом появляется на нашей политической арене. Потери вагнеровцев в боях за Бахмут этот перспективный политический деятель называет происками недоброжелателей.
Мухин подчеркнул: то, что ЧВК экипируется, получает оружие, боеприпасы и деньги от государства — общеизвестный факт. Однако своими заявлениями Пригожин публично отрицает наличие подразделений кадровых военных на полях сражений, а также поддержку вагнеровцев с воздуха в наступательных операциях.
По мнению Мухина, это связано с тем, что руководитель ЧВК почувствовал, что стал изгоем для действующих рядом военных командиров. И этим он, по всей видимости, сильно подставил бойцов «Вагнера» под угрозу окружения в ходе контрудара ВСУ, который был вполне ожидаем.
«Остаётся надеяться на то, что наши военные всё-таки, стиснув зубы и преодолев неприязнь к Пригожину, сделают всё возможное и невозможное, чтобы не допустить окружения и напрасных потерь под Бахмутом отважных вагнеровцев. Что же касается политических амбиций Пригожина, то может так случиться, что самой благодарной аудиторией окажутся враги России, которым очень выгодна внутренняя турбулентность», — подчеркнул Мухин.