«Точно и жёстко»: Радий Хабиров отреагировал на военный мятеж Евгения Пригожина

Напомним, сегодня ночью, 24 июня, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в нападениях на его подразделения и объявил о Марше справедливости. Позднее наемники перешли границу Ростовской области, заняли город и ключевые государственные учреждения в Ростове-на-Дону.