«Точно и жёстко»: Радий Хабиров отреагировал на военный мятеж Евгения Пригожина

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Глава Башкортостана Радий Хабиров опубликовал в своей телеграм-канале обращение в поддержку президента России Владимира Путина, после объявленного военного мятежа главой ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина:
Башкортостан был, есть и всегда будет опорным регионом Российской Федерации. Башкортостан был, есть и будет опорным регионом поддержки Владимира Владимировича Путина. Безусловно, все решения, все наши действия направлены на то, чтобы обеспечить реализацию решений Президента. Конечно, мы его поддерживаем, — сказал Радий Хабиров в своей специальном обращении. — Ситуация непростая. Лично я твердо убежден, что, когда твоя страна воюет, нельзя бить ей в спину — ни при каких обстоятельствах, что бы ни происходило.
Глава Башкортостана отдельно отметил, что в республике все спокойно. В регионе продолжают готовиться к запланированным международным мероприятиям — форуму «Регионы России — Белоруси».
Но в это непростое время мы должны идти рядом с Президентом. Любые его решения республика будет выполнять безукоризненно, точно и жёстко, закончил свое обращение Хабиров.
Напомним, сегодня ночью, 24 июня, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в нападениях на его подразделения и объявил о Марше справедливости. Позднее наемники перешли границу Ростовской области, заняли город и ключевые государственные учреждения в Ростове-на-Дону.
В министерстве обороны России опровергли все обвинения Пригожина. В ФСБ России возбудили в отношении него уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.