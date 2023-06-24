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Published Сегодня, 09:54

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«Точно и жёстко»: Радий Хабиров отреагировал на военный мятеж Евгения Пригожина

24 июня 2023, 09:54
«Ситуация непростая», заявил в своем обращении глава Башкирии.

Глава Башкортостана Радий Хабиров опубликовал в своей телеграм-канале обращение в поддержку президента России Владимира Путина, после объявленного военного мятежа главой ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина:

Башкортостан был, есть и всегда будет опорным регионом Российской Федерации. Башкортостан был, есть и будет опорным регионом поддержки Владимира Владимировича Путина. Безусловно, все решения, все наши действия направлены на то, чтобы обеспечить реализацию решений Президента. Конечно, мы его поддерживаем, — сказал Радий Хабиров в своей специальном обращении. — Ситуация непростая. Лично я твердо убежден, что, когда твоя страна воюет, нельзя бить ей в спину — ни при каких обстоятельствах, что бы ни происходило.
Видео: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкортостана отдельно отметил, что в республике все спокойно. В регионе продолжают готовиться к запланированным международным мероприятиям — форуму «Регионы России — Белоруси».

Но в это непростое время мы должны идти рядом с Президентом. Любые его решения республика будет выполнять безукоризненно, точно и жёстко, закончил свое обращение Хабиров.
Главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обвинили в военном мятеже
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Напомним, сегодня ночью, 24 июня, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в нападениях на его подразделения и объявил о Марше справедливости. Позднее наемники перешли границу Ростовской области, заняли город и ключевые государственные учреждения в Ростове-на-Дону.

В министерстве обороны России опровергли все обвинения Пригожина. В ФСБ России возбудили в отношении него уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.

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