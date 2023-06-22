Перенос выходного с субботы на вторник отразится на расписании автобусов в Башкирии

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Стало известно, что рабочая суббота 24 июня не повлияет на расписание городского и пригородного транспорта республики. Так и в субботу 24 июня, и во вторник 27 июня транспорт будет работать по субботнему расписанию. В воскресенье 25 июня и в среду 28 июня будет действовать расписание воскресного дня.
Напомним, на 27 июня в Башкирии перенесли выходной с субботы 24 июня, а среда 28 июля стала выходным днем, так как в этот день мусульмане отмечают один из главных праздников в году — Курбан-байрам.
Напомним, известно и то, как перенос выходного повлиял на график работы поликлиник и на записи к врачу, запланированные на вторник, который неожиданно для всех стал выходным.