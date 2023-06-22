Перенос выходного с субботы на вторник отразится на расписании автобусов в Башкирии

Стало известно, что рабочая суббота 24 июня не повлияет на расписание городского и пригородного транспорта республики. Так и в субботу 24 июня, и во вторник 27 июня транспорт будет работать по субботнему расписанию. В воскресенье 25 июня и в среду 28 июня будет действовать расписание воскресного дня.