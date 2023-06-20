Дошло до увольнения: что думают жители Башкирии о решении сделать субботу рабочей

Некоторые жители Башкирии негодуют, что 24 июня у них особый день — свадьбы, выпускные и прочие мероприятия, которые так же просто, как выходной в республике, перенести нельзя.



Отметим, что в телеграм-каналах СМИ Башкирии также в основном негативные реакции на новость о рабочей субботе — люди оценивают известие «палец вниз» и ставят другие грустные реакции.