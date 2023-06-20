Дошло до увольнения: что думают жители Башкирии о решении сделать субботу рабочей

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Вчера, 19 июня, власти Башкирии приняли решение, что суббота, 24 июня, станет рабочим днем. Эту новость на оперативном совещании правительства Башкирии озвучил премьер-министр Андрей Назаров.
Власти разъяснили, что изменения в трудовом графике жителей республики связаны с проведением X Форума регионов России и Беларуси. Изменение касается работников госорганов республики, работников подведомственных организаций, а также муниципальных служащих. Однако не все остались довольны переносом выходного, на который у части трудящихся были без ложной скромности грандиозные планы.
Светлана Е. на странице у главы написала о том, что из-за внезапных изменений не может попасть на школьный выпускной к ребенку.
— Почему правительство меняет выходные и людям приходится увольняться? 24-го выпускные. Тысячи родителей готовились, а теперь он рабочий день? Начальство не отпускает. Зачем так вредить? — возмущается женщина, — 24 июня — это «Алые Паруса», люди купили билеты, а теперь это рабочий день? Зачем переносить выходные за 3 дня до события? Билеты покупались за полгода. Сделайте себе рабочий день субботой, зачем это делать для всей Башкирии?
В комментариях в остальных группах в соцсетях реакции не такие конкретные и жесткие, как у Светланы Е, но радости в них особой не прослеживается.
— В понедельник на один день выходить? Тупизм, — полагает Алексей Н.
Николай С. также считает, что «что-то не очень в субботу работать, потом среди недели ни туды ни сюды».
Рин М. пишет следующее: «Так не любят простой народ, что любой ценой заставить его не быть в городе 26-28, потому что гостей много приедет к ним».
Ильдар К оставляет короткий, но крайне многозначительный и весомый комментарий — «Трудовой Кодекс?».
Некоторые жители Башкирии негодуют, что 24 июня у них особый день — свадьбы, выпускные и прочие мероприятия, которые так же просто, как выходной в республике, перенести нельзя.
Отметим, что в телеграм-каналах СМИ Башкирии также в основном негативные реакции на новость о рабочей субботе — люди оценивают известие «палец вниз» и ставят другие грустные реакции.