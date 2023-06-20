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Дошло до увольнения: что думают жители Башкирии о решении сделать субботу рабочей

20 июня 2023, 06:49
Фото: 1MI

Жители Башкирии в шоке от рабочей субботы 24 июня и увольняются ради выпускных

Жалобы на непреклонность начальства в связи с внезапным рабочим днем публикуют под постами в соцсетях главы Башкирии.

Вчера, 19 июня, власти Башкирии приняли решение, что суббота, 24 июня, станет рабочим днем. Эту новость на оперативном совещании правительства Башкирии озвучил премьер-министр Андрей Назаров.

Власти разъяснили, что изменения в трудовом графике жителей республики связаны с проведением X Форума регионов России и Беларуси. Изменение касается работников госорганов республики, работников подведомственных организаций, а также муниципальных служащих. Однако не все остались довольны переносом выходного, на который у части трудящихся были без ложной скромности грандиозные планы.

Светлана Е. на странице у главы написала о том, что из-за внезапных изменений не может попасть на школьный выпускной к ребенку.

— Почему правительство меняет выходные и людям приходится увольняться? 24-го выпускные. Тысячи родителей готовились, а теперь он рабочий день? Начальство не отпускает. Зачем так вредить? — возмущается женщина, — 24 июня — это «Алые Паруса», люди купили билеты, а теперь это рабочий день? Зачем переносить выходные за 3 дня до события? Билеты покупались за полгода. Сделайте себе рабочий день субботой, зачем это делать для всей Башкирии?

В комментариях в остальных группах в соцсетях реакции не такие конкретные и жесткие, как у Светланы Е, но радости в них особой не прослеживается.

— В понедельник на один день выходить? Тупизм, — полагает Алексей Н.

Николай С. также считает, что «что-то не очень в субботу работать, потом среди недели ни туды ни сюды».

Рин М. пишет следующее: «Так не любят простой народ, что любой ценой заставить его не быть в городе 26-28, потому что гостей много приедет к ним».

Ильдар К оставляет короткий, но крайне многозначительный и весомый комментарий — «Трудовой Кодекс?».

Некоторые жители Башкирии негодуют, что 24 июня у них особый день — свадьбы, выпускные и прочие мероприятия, которые так же просто, как выходной в республике, перенести нельзя.

Отметим, что в телеграм-каналах СМИ Башкирии также в основном негативные реакции на новость о рабочей субботе — люди оценивают известие «палец вниз» и ставят другие грустные реакции.

Власти Башкирии решили перенести выходной на середину недели
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Летний оздоровительный отдых
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