Власти Башкирии решили перенести выходной на середину недели

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Так, в связи с проведения X Форума регионов России и Беларуси власти планируют 24 июня сделать рабочим днем, а вторник, 27 июня — выходным. При этом власти подчёркивают, что данные изменения ещё не приняты официально. Окончательное решение будет озвучено сегодня в течение дня.
Напомним, что выходным днем в республике на следующей неделе станет среда, 28 июня. В этот день верующие мусульмане отмечают один из наиболее важных религиозных праздников в Исламе — Курбан-байрам.