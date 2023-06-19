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Власти Башкирии решили перенести выходной на середину недели

19 июня 2023, 08:05
Фото: 1MI

В Башкирии власти намерены сделать ближайшую субботу рабочим днём

Изменения в трудовом графике жителей республики связаны с проведением X Форума регионов России и Беларуси, сообщил в ходе опреративного совещания в правительстве республики премьер-министр Башкирии Анрдрей Назаров

Так, в связи с проведения X Форума регионов России и Беларуси власти планируют 24 июня сделать рабочим днем, а вторник, 27 июня — выходным. При этом власти подчёркивают, что данные изменения ещё не приняты официально. Окончательное решение будет озвучено сегодня в течение дня.

Напомним, что выходным днем в республике на следующей неделе станет среда, 28 июня. В этот день верующие мусульмане отмечают один из наиболее важных религиозных праздников в Исламе — Курбан-байрам.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Город#Форум#Выходные дни#Перенос выходных дней
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