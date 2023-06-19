Власти Башкирии решили перенести выходной на середину недели

Так, в связи с проведения X Форума регионов России и Беларуси власти планируют 24 июня сделать рабочим днем, а вторник, 27 июня — выходным. При этом власти подчёркивают, что данные изменения ещё не приняты официально. Окончательное решение будет озвучено сегодня в течение дня.