«Записи переносятся»: Поликлиники Башкирии перенесут записи из-за переноса выходного

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Перенос выходного дня с ближайшей субботы на вторник, 27 июня, отразился и на работе учреждений минздрава. Как и все госучреждения больницы и поликлиники республики будут в субботу 24 июня работать по графику вторника, и все записи к специалистам на вторник будут перенесены на субботу. То есть в теории записи никуда не исчезнут и не пропадут.
Информацию об этом со ссылкой на минздрав Башкирии опубликовал портал UFA1, однако в ведомстве корреспонденту Mkset эту информацию не подтвердили, сообщив, что точная информация будет завтра, 22 июня. Как только ведомство раскроет как изменится график работы медучреждений, мы дополнительно сообщим об этом.
По информации UFA1 во вторник поликлиники и больницы будут работать по субботнему графику работы. Как известно обычно в субботу поликлиники работают с 8.00 до 17.00 и осуществляют прием неотложных вызовов с 8.00 до 16.00 часов.
Напомним, в понедельник на оперативном совещании в ЦУР Башкирии премьер-министр Андрей Назаров сообщил о том, что власти хотят перенести выходной с субботы 24 июня на вторник 27 июня. Много времени на реализацию не потребовалось, приказ был подписан главой республики после чего по республике прокатилась волна недовольств — граждане сетовали на то, что у них были планы на субботу, а также акцентировали внимание на том, что в субботу пройдут выпускные, на которые часть родителей из-за работы не сможет попасть.