«Записи переносятся»: Поликлиники Башкирии перенесут записи из-за переноса выходного

Напомним, в понедельник на оперативном совещании в ЦУР Башкирии премьер-министр Андрей Назаров сообщил о том, что власти хотят перенести выходной с субботы 24 июня на вторник 27 июня. Много времени на реализацию не потребовалось, приказ был подписан главой республики после чего по республике прокатилась волна недовольств — граждане сетовали на то, что у них были планы на субботу, а также акцентировали внимание на том, что в субботу пройдут выпускные, на которые часть родителей из-за работы не сможет попасть.