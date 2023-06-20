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«Победа» за нами: как будет выглядеть старейший кинотеатр Уфы после ремонта

20 июня 2023, 05:31
Фото: mkset.ru

В Уфе средства на реконструкцию кинотеатра «Победа» могут получить по нацпроекту

Проектные работы по объекту завершены и прошли госэкспертизу 14 июня.

Кинотеатр «Победа» в Уфе, а точнее его здание, пока что переданное Театру юного зрителя в безвозмездное пользование, может получить финансирование в рамках нацпроекта «Культура». Как сообщили в мэрии Уфы уже подана заявка на 2024 год, которая позволит профинансировать реконструкцию объекта культурного наследия из регионального и федерального бюджетов. если бюджетные средства будут выделены, то капитальный ремонт необходимо будет провести в 9-месячный срок.

Пожалуй самой важной информацией полученной от мэрии Уфы стали фрагменты проекта реконструкции, которые удивляют своей монументальностью и напоминают бальный зал или же какой-то сказочный дворец.

так здание старейшего кинотеатра должно будет выглядеть после реконструкциитак здание старейшего кинотеатра должно будет выглядеть после реконструкции
так здание старейшего кинотеатра должно будет выглядеть после реконструкциитак здание старейшего кинотеатра должно будет выглядеть после реконструкции
так здание старейшего кинотеатра должно будет выглядеть после реконструкциитак здание старейшего кинотеатра должно будет выглядеть после реконструкции
так здание старейшего кинотеатра должно будет выглядеть после реконструкции
Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Проектные работы выполнила компания «Альбит», которая выступила подрядчиком строительства стелы «Уфа город трудовой доблести» и благоустройства Советской площади, а также занимается реконструкцией сада Аксакова в центре Уфы и здание министерства внутренних дел по республике по адресу улица Ленина, 7.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы
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