«Победа» за нами: как будет выглядеть старейший кинотеатр Уфы после ремонта

Кинотеатр «Победа» в Уфе, а точнее его здание, пока что переданное Театру юного зрителя в безвозмездное пользование, может получить финансирование в рамках нацпроекта «Культура». Как сообщили в мэрии Уфы уже подана заявка на 2024 год, которая позволит профинансировать реконструкцию объекта культурного наследия из регионального и федерального бюджетов. если бюджетные средства будут выделены, то капитальный ремонт необходимо будет провести в 9-месячный срок.