«Победа» за нами: как будет выглядеть старейший кинотеатр Уфы после ремонта

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 06:41
Кинотеатр «Победа» в Уфе, а точнее его здание, пока что переданное Театру юного зрителя в безвозмездное пользование, может получить финансирование в рамках нацпроекта «Культура». Как сообщили в мэрии Уфы уже подана заявка на 2024 год, которая позволит профинансировать реконструкцию объекта культурного наследия из регионального и федерального бюджетов. если бюджетные средства будут выделены, то капитальный ремонт необходимо будет провести в 9-месячный срок.
Пожалуй самой важной информацией полученной от мэрии Уфы стали фрагменты проекта реконструкции, которые удивляют своей монументальностью и напоминают бальный зал или же какой-то сказочный дворец.
Проектные работы выполнила компания «Альбит», которая выступила подрядчиком строительства стелы «Уфа город трудовой доблести» и благоустройства Советской площади, а также занимается реконструкцией сада Аксакова в центре Уфы и здание министерства внутренних дел по республике по адресу улица Ленина, 7.