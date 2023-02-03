«Победа» не за горами. Власти Уфы раскрыли, ждать ли ремонта исторического кинотеатра

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Власти Башкирии активно обсуждают масштабную подготовку к грядущему 450-летнему юбилею Уфы. в столице появится множество новых грандиозных объектов, предстоит восстановление и ремонт также ряду имеющихся. В контексте данных рассуждений жительница Уфы задала на странице в социальных сетях главы Башкирии Радия Хабирова вопрос о дальнейшей судьбе кинотеатра «Победа» в исторической части Черниковки.
Однозначного ответа о сроках на свой вопрос уфимка не получила, однако по данным отвечавшей на ее вопрос сотрудницы сектора по работе в социальных сетях Уфимской мэрии сегодня ведется подготовка проектно-сметной документации и также поиск финансовых средств на капитальный ремонт здания 1948 года постройки.
Также напомнили в ответе и о том, что объект культурного наследия и памятник архитектуры, находящийся под охраной государства был передан Театру юного зрителя.