«Победа» не за горами. Власти Уфы раскрыли, ждать ли ремонта исторического кинотеатра

Однозначного ответа о сроках на свой вопрос уфимка не получила, однако по данным отвечавшей на ее вопрос сотрудницы сектора по работе в социальных сетях Уфимской мэрии сегодня ведется подготовка проектно-сметной документации и также поиск финансовых средств на капитальный ремонт здания 1948 года постройки.