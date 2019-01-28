Уфимцы создали петицию в защиту кинотеатра «Победа»

Не все уфимцы поддержали идею мэрии разместить в старейшем кинотеатре столицы Уфы спортивную школу. В сети появилась петиция в защиту кинотеатра «Победа».
«Кинотеатр "Победа", практически, единственное достояние района. На минуточку, это один из первых кинотеатров Уфы, ныне сохранившихся в своем первозданном виде и не сменивших свое назначение до наших дней. В нем до сих пор хранится советская атмосфера, тот самый «винтаж», за которым гонятся многие любители такой старины. И большинство людей ЗА сохранение этой памяти.
На реставрацию помещения уйдет около 50 млн. рублей. Неужели дешевле сделать спортивную школу, где придется снести абсолютно всю внутренность, нежели просто отреставрировать помещение?» - отмечают создатели петиции.
По их словам, старину и винтаж необходимо сохранить. Внизу предлагается разместить кафе в стиле 80-х со своим меню. Наверху – бар, где можно приобрести попкорн, чипсы, колу.
«Поставьте игровые автоматы для развлечений, включите фонтанчик, который стоял посередине помещения. Устраивайте чаще концерты. Зовите художников, устраивайте там галерею. Спектакли. Нужен только хороший проект и спонсирование , тогда и помещение не будет «застаиваться», и народ будет ходить», говорится в петиции.
Уфимцы также задаются вопросом: почему чиновники решили пойти против правил, так как у здания есть обременение и оно является объектом культурного наследия регионального значения.
Напомним, как рассказала Медиакорсети бывший управляющий кинотеатра Ольга Толкачева, проблемы у «Победы» начались еще в мае 2013 года. Связаны они были с неконкурентноспособностью кинотеатра и общим ухудшением экономической ситуации в стране.
По информации издания "Коммерсантъ-Башкортостан", компания «Региональный фонд» намерена передать здание первого уфимского кинотеатра в собственность города. При этом городские чиновники не скрывают, что здание хотят получить бесплатно, а после провести там большой ремонт и передать спортшколе для занятий восточными единоборствами жителей микрорайона. Они уверены, что занятия кикбоксингом, дзюдо, борьбой очень популярны у жителей бывшего Черниковска.
Между тем, нашлись и противники петиции. В социальных сетях высказывались мнения о том, что кинотеатр горожанам не нужен - так как до закрытия действительно пользовался малым спросом, предпочитая просмотры фильмов в мультиплексах.