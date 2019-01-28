Уфимцы создали петицию в защиту кинотеатра «Победа»

«Кинотеатр "Победа", практически, единственное достояние района. На минуточку, это один из первых кинотеатров Уфы, ныне сохранившихся в своем первозданном виде и не сменивших свое назначение до наших дней. В нем до сих пор хранится советская атмосфера, тот самый «винтаж», за которым гонятся многие любители такой старины. И большинство людей ЗА сохранение этой памяти.