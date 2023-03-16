Сад Аксакова в Уфе за 241 млн благоустроит компания-автор стелы на Набережной Белой

Однако не всем памятникам культурного наследия так везет. Не так давно Mkset опубликовал историю о жителях ОКН по улице Гоголя в Уфе, где из квартир в отверстие от газовой трубы можно смотреть на небо, а жителей требуют за свой счет провести капремонт здания, несмотря на то, что делать это могут только специалисты, которые работают с памятниками истории и культуры.