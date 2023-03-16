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Сад Аксакова в Уфе за 241 млн благоустроит компания-автор стелы на Набережной Белой

16 марта 2023, 10:18
Фото: vk.com/club28519797
Компания также выиграла тендер на ремонт исторического здания МВД на Ленина, 7 в Уфе.

Стало известно кому достался тендер на благоустройство сада культуры и отдыха имени Сергея Тимофеевича Аксакова, того самого парка с лебедями в центре Уфы. Сад, имеющий статус памятника культуры регионального значения, начнут благоустраивать уже совсем скоро и к концу первого месяца осени в парке должно быть готово немало изменений, в том числе амфитеатр у озера, сцена и ряд других объектов.

Сумма более 214 миллионов сформирована 5 тендерами. Победителем же стала уфимская компания, ООО «Альбит», которое устанавливало на Набережной в Уфе стелу «Уфа — город трудовой доблести». Также в нынешнем году ООО выиграло тендер на капитальный ремонт здания МВД Башкирии в центре Уфы по адресу улица Ленина, 7. Это здание, как и сад Аксакова, является объектом культурного наследия и памятников.

Однако не всем памятникам культурного наследия так везет. Не так давно Mkset опубликовал историю о жителях ОКН по улице Гоголя в Уфе, где из квартир в отверстие от газовой трубы можно смотреть на небо, а жителей требуют за свой счет провести капремонт здания, несмотря на то, что делать это могут только специалисты, которые работают с памятниками истории и культуры.

Монумент в яме и плитка ходуном: какой получилась стела трудовой доблести в Уфе
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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