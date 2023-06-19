Твердый середнячок: Башкирия оказалась в середине рейтинга по доходам в регионах РФ

РИА рейтинг проанализировал данные Росстата о уровне дохода населения в регионах России, аналитики изучали сколько фиксированных наборов товаров и услуг могут себе позволить жители региона на медианный доход. Башкирия в этом рейтинге оказалась на 39 месте, тогда как регулярный «соперник-сосед» республика Татарстан подобралась к десятке лидеров и оказалась на 11 строчке рейтинга, что стало лучшим результатом в Приволжском федеральном округе.