Твердый середнячок: Башкирия оказалась в середине рейтинга по доходам в регионах РФ

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
РИА рейтинг проанализировал данные Росстата о уровне дохода населения в регионах России, аналитики изучали сколько фиксированных наборов товаров и услуг могут себе позволить жители региона на медианный доход. Башкирия в этом рейтинге оказалась на 39 месте, тогда как регулярный «соперник-сосед» республика Татарстан подобралась к десятке лидеров и оказалась на 11 строчке рейтинга, что стало лучшим результатом в Приволжском федеральном округе.
Также по данным рейтинга количество граждан находящихся за чертой бедности в Башкирии в два раза превышает количество таких граждан в Татарстане. В Башкирии за чертой бедности оказались чуть более 10% населения, но количество таких граждан по сравнению с 2021 годом сократилось на 1,3%.
Не так давно публиковали материал о том как Росстат считает доходы населения и почему бедных на бумаге становится меньше.