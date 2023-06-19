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Твердый середнячок: Башкирия оказалась в середине рейтинга по доходам в регионах РФ

19 июня 2023, 12:54
Фото: 1MI

Башкирия с 10% живущих за чертой бедности оказалась на 39 месте рейтинга по доходам

Данные о уровне доходов жителей регионов РФ опубликовали РИА Новости 19 июня.

РИА рейтинг проанализировал данные Росстата о уровне дохода населения в регионах России, аналитики изучали сколько фиксированных наборов товаров и услуг могут себе позволить жители региона на медианный доход. Башкирия в этом рейтинге оказалась на 39 месте, тогда как регулярный «соперник-сосед» республика Татарстан подобралась к десятке лидеров и оказалась на 11 строчке рейтинга, что стало лучшим результатом в Приволжском федеральном округе.

Также по данным рейтинга количество граждан находящихся за чертой бедности в Башкирии в два раза превышает количество таких граждан в Татарстане. В Башкирии за чертой бедности оказались чуть более 10% населения, но количество таких граждан по сравнению с 2021 годом сократилось на 1,3%.

Не так давно публиковали материал о том как Росстат считает доходы населения и почему бедных на бумаге становится меньше.

Башкирия заняла 42-ю строчку в рейтинге регионов России по отраслевым зарплатам
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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Деньги#Рейтинг
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