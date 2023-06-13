Как они считают? Почему Росстат сообщил о снижении бедности

И скромность корзины заключется не только в скудности предлагаемой диеты, а также в нарядах, коих гражданину предлагается иметь немного, к примеру «норма» подразумевает 7 пар носков на 1,4 года и 9 трусов на 2,4 года., а ведь есть у жителей страны и другие затраты, хоть и элементарные, но порой крайне затратные, речь к примеру об аренде жилья и приобретении лекарств.