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Как они считают? Почему Росстат сообщил о снижении бедности

13 июня 2023, 17:29
Фото: 1MI
Как Росстат анализирует бедность. которая все сокращается, и как обстоят реальные дела проанализировали «Новые Известия».

Бедность в России снижается, планомерно и эффективно — таковы данные главного статистического ведомства страны Росстата. Сегодня по данным аналитиков Росстата 13,5% россиян или же 19,6 миллионов человек находятся за чертой бедности, однако эта впечатляющая цифра на 1,3 млн человек меньше, чем по прошлогодним данным. Примечательно, что количество бедняков сократилось в то время, когда прожиточный минимум в стране существенно округлился сразу на несколько тысяч рублей.

По мнению аналитиков «Новых известий», которое в материале они подтверждают интересной методикой расчетов, данные Росстата о снижении бедности в стране не учитывают реальных расходов, а бедность снижается незаметно в первую очередь для самих бедняков.

Тем не менее бедных граждан в России становится меньше и в абсолютных, и в относительных значениях и по мнению авторов «НИ» это происходит по ряду причин, среди которых и внезапное богатство населения появляется к концу календарного года, в начале же нового года приходит и бедность.

Из-за долгих выходных и праздников, которые разумеется никто не оплачивает, январская получка оказывается чрезвычайно скромной, тогда как под Новый год происходят чудеса в духе годовых и других премий — нестабильное, но богатство накрывает страну в четвертом квартале года.

По итогам прошлого года за чертой бедности проживало всего лишь 9,8% россиян — это лучшее значение за всю историю современной России. Но 2023 год такими темпами может побить этот рекорд. Ведь по данным того же Росстата, в стране растут на 6% в год. Однако «Новые Известия» подметили нюанс, который данные статистиков ставит под большой вопрос и этот нюанс в методике подсчета.

Дьявол кроется в деталях

Немаловажным столпом в анализе бедности является потребительская корзина, не так давно с критикой расчёта потребительской корзины выступил член КПРФ и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, тонко подметивший, что корзина эта напоминает тюремный паёк.

— Мы формируем потребительскую корзину, чтобы определить прожиточный минимум и МРОТ, а у нас получается, что корзина обеспечивает биологический минимум. Это тюремный паек, высказался Арефьев.

И скромность корзины заключется не только в скудности предлагаемой диеты, а также в нарядах, коих гражданину предлагается иметь немного, к примеру «норма» подразумевает 7 пар носков на 1,4 года и 9 трусов на 2,4 года., а ведь есть у жителей страны и другие затраты, хоть и элементарные, но порой крайне затратные, речь к примеру об аренде жилья и приобретении лекарств.

Казалось бы напрашивается решение проблемы путем увеличения потребительской корзины, а вместе с ней минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума… Однако «Новые Известия» делают смелое заявление о том, что в профильном комитете Госдумы не знают, как рассчитывается прожиточный минимум.

Авторы материала ссылаются на конкретный закон №473-ФЗ, который гласит, что с 1 января 2021 года прожиточный минимум в России рассчитывается как 44,1% от медианного дохода граждан за прошлый год с учётом региональных коэффициентов.

Медианный доход это по-русски сказать «голубец» — один ест капусту, другой мясо, в среднем на столе имеем достаточно вкусные и питательные голубцы. А ведь прожиточный минимум никак не привязан к потребительской корзине. Следуя из этой «логики» граждане могут получать существенно меньше денег, чем требуется на оплату даже сверх-скромной потребительской корзиной с 7 парами носок на полтора года, и бедным его это не сделает. На бумаге.

Тем более, что в России в регионах разнится не только зарплата, но и климат и как следствие цены, особенно на овощи, причем даже такие пролетарские как картошка. Выходит, что штука с медианным доходом это верная помощница в борьбе с бедностью, ведь благодаря такой методике бедных «реально» становится все меньше.

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