Башкирия заняла 42-ю строчку в рейтинге регионов России по отраслевым зарплатам

Напомним, не так давно Башкирия вошла в десятку регионов России с максимальным ростом зарплат. Республика стала одним из 12 регионов страны, где рост зарплат за год превысил 15%. В Башкирии за январь–ноябрь 2022 года средняя номинальная зарплата составила 47,17 тысяч рублей — на 15,8% больше, чем за 11 месяцев 2021 года.