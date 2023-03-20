Башкирия заняла 42-ю строчку в рейтинге регионов России по отраслевым зарплатам

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Самые высокие заработки по отраслям определили специалисты РИА Рейтинг и по данным их исследования Башкирия заняла 42 место по стране, в ПФО республика оказалась почти в тройке лидеров — обошли ее Оренбурская и Нижегородская области, и республика Татарстан.
В Башкирии сферой с наивысшим уровнем заработной платы значится добывающая отрасль. Средняя же заработная плата в добывающей отрасли составляет 69 тысяч рублей. В рейтинге анализировались данные за 2022 год.
Напомним, не так давно Башкирия вошла в десятку регионов России с максимальным ростом зарплат. Республика стала одним из 12 регионов страны, где рост зарплат за год превысил 15%. В Башкирии за январь–ноябрь 2022 года средняя номинальная зарплата составила 47,17 тысяч рублей — на 15,8% больше, чем за 11 месяцев 2021 года.