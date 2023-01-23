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Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Башкирия почти попала в ТОП-10 лидеров Национального туристического рейтинга

Сегодня, 06:01
Фото: vk.com/Радий Хабиров
Республика по итогам 2022 года оказалась на 11 месте.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о результатах Башкирии на поприще туризма за минувший 2022 год и рассказал об ожиданиях на текущий год. Так в прошлом году регион посетили 1,7 миллиона туристов, в нынешнем же году в Башкирии «ждут» 2 миллиона туристов.

Что касается итогов года, а именно Национального туристического рейтинга, то Башкирия оказалась в шаге от попадания в десятку лидеров рейтинга и заняла 11 место. При составлении рейтинга рассматривались несколько факторов, а именно насколько безопасен туризм в том или ином субъекте страны, как развита туристическая отрасль и гостиничная инфраструктура и санаторно-курортное направление, а также популярность региона.

Глава республики напомнил о том, что туриндустрия является немаловажной частью экономики Башкирии и власти будут заниматься развитием данной сферы.

На развитие туризма в Башкирии дополнительно направят 31,5 млн рублей
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#Общество#Ирина Деревянчук
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