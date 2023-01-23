Башкирия почти попала в ТОП-10 лидеров Национального туристического рейтинга

Что касается итогов года, а именно Национального туристического рейтинга, то Башкирия оказалась в шаге от попадания в десятку лидеров рейтинга и заняла 11 место. При составлении рейтинга рассматривались несколько факторов, а именно насколько безопасен туризм в том или ином субъекте страны, как развита туристическая отрасль и гостиничная инфраструктура и санаторно-курортное направление, а также популярность региона.