Башкирия почти попала в ТОП-10 лидеров Национального туристического рейтинга

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:04
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о результатах Башкирии на поприще туризма за минувший 2022 год и рассказал об ожиданиях на текущий год. Так в прошлом году регион посетили 1,7 миллиона туристов, в нынешнем же году в Башкирии «ждут» 2 миллиона туристов.
Что касается итогов года, а именно Национального туристического рейтинга, то Башкирия оказалась в шаге от попадания в десятку лидеров рейтинга и заняла 11 место. При составлении рейтинга рассматривались несколько факторов, а именно насколько безопасен туризм в том или ином субъекте страны, как развита туристическая отрасль и гостиничная инфраструктура и санаторно-курортное направление, а также популярность региона.
Глава республики напомнил о том, что туриндустрия является немаловажной частью экономики Башкирии и власти будут заниматься развитием данной сферы.