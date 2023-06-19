mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Изображение материала

Со следующей недели в ресторанах «Вкусно и точка» в Башкирии повысят цены

19 июня 2023, 09:08
Фото: 1MI

В ресторанах сети «Вкусно и точка» в Башкирии стоимость блюд вырастит до 8%

С 26 июня стоимость практически всех позиций в меню ресторанной сети вырастит на 5–8%. В компании повышение цен объясняют стоимостью ингредиентов и проблем с логистикой, сообщает Mash

По информации телеграм-канала, с 26 июня многие блюда из меню станут дороже. К примеру, стоимость десертов таких, как чизкейк или лимонный тарт составит 185 рублей. Обычный круассан будет стоить 109 рублей, а круассаны с ветчиной и сыром — 150 рублей.

В компании отмечают, что неизменной останется стоимость напитков, а также подчеркивают, что повышение цен — это вынужденная мера, продиктованная ростом себестоимости продуктов.

Читайте также:
«Вкусно — и точка» прокомментировала новость о закрытии ресторана в Уфе«Оборудование увозят»: в Уфе закрывается «Вкусно — и точка»Белые стаканчики и разогретая еда: отзыв на фастфуд из «Вкусно — и точка» в УфеНе KFC, а Rostic's! В Уфе изменится известная сеть фастфуда?
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Город#Фастфуд
Подпишитесь
Власти Башкирии решили перенести выходной на середину недели
Сегодня, 08:05
Скандальный автобусный маршрут отменили на неопределенный срок в Уфе
Сегодня, 06:27
«Ходят в туалет с ковшиком»: премьер Башкирии рассказал, что его поразило на Донбассе
Сегодня, 07:18
Пилот вылетавшего в Уфу самолета не смог поднять его в воздух
Сегодня, 07:17
Двух мужчин обнаружили без сознания в гараже в Уфе: один из них умер
Сегодня, 08:40
Уйти нельзя остаться: Яглыч поставит запятую 20 июня— в новом сериале «Ухожу красиво»
Сегодня, 06:59