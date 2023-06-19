Со следующей недели в ресторанах «Вкусно и точка» в Башкирии повысят цены

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
По информации телеграм-канала, с 26 июня многие блюда из меню станут дороже. К примеру, стоимость десертов таких, как чизкейк или лимонный тарт составит 185 рублей. Обычный круассан будет стоить 109 рублей, а круассаны с ветчиной и сыром — 150 рублей.
В компании отмечают, что неизменной останется стоимость напитков, а также подчеркивают, что повышение цен — это вынужденная мера, продиктованная ростом себестоимости продуктов.