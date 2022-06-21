Белые стаканчики и разогретая еда: отзыв на фастфуд из «Вкусно — и точка» в Уфе

То же самое говорит и другой журналист Mkset, который успел попробовать комбо в теперь уже новом заведении на второй день открытия «Вкусно — и точка» на Гостином дворе в Уфе. В заказе у него был самый фирменный на тот день бургер — «Гранд» (экс-"Роял Чизбургер») с одной котлетой, сыром, соусом и ломтиками маринованных огурцов, картошка фри и апельсиновый сок. У других людей из компании было то же самое, только вместо сока шла кола без сахара. Журналист отмечает, что бургер был собран так же криво, а размер котлеты превышал размер булки. Во втором таком же бургере ломтик соленого огурца просто «выпал» из собранного бутерброда. Что касается апельсинового сока, то он вообще перестал иметь хоть какое-то сходство с фирменным соком из «Мака»: напиток был с чрезмерной кислинкой и без мякоти, которая являлась «фишкой» этого места. Зато стакан с соком был большего объема. Что касается колы, то, по отзывам заказавшего, первые глотки по-прежнему напоминают ту самую ушедшую с рынка «Кока-Колу», а вот по мере опустошения стакана возникает ощущение, что пьешь «разбавленную колу с минералкой» или же «колу из дешевого сегмента, как в детстве».