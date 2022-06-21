Белые стаканчики и разогретая еда: отзыв на фастфуд из «Вкусно — и точка» в Уфе

Так, первое, что бросается в глаза — для кого-то, возможно, к сожалению, а для кого-то с радостью — у входа теперь уже во «Вкусно — и точка» больше не красуется большая буква «M». Согласны, ее демонтировали уже некоторое время назад, однако заменить ее, судя по всему, пока нечем. И о том, что это общепит, свидетельствует лишь золотая дощечка с названием ООО у входа.
Заходим внутрь и глобальных перемен не наблюдаем: столики стоят на месте, как и кассы самообслуживания, интерьер за небольшим исключением также не изменился. Разве что людей стало немного меньше. Отметим, что на момент посещения экс-Макдональдса на часах было почти шесть часов вечера. Нельзя сказать, что посетителей нет совсем — отовсюду все также слышен гул голосов, но вот привычных очередей у касс практически нет.
Пожалуй, главное, что изменилось — исчез фирменный знак «Макдоналдса». Стаканчики, коробочки для бургеров и картошки фри — чисто белые с кое-где цветными полосами. Словно со старым брендом из фастфуда ушли цвета и радость. Потускнели и трубочки для напитков. Однако, предполагаем, что фирменный знак «Вкусно — и точка» разработать еще не успели.
— Стремно, что белые стаканы, надеюсь они ещё найдут себя, подметила любительница фастфуда.
Вместе с дизайном скудным стал и некогда знаменитый ассортимент. Так, из меню пропали фирменные блюда, такие как «БигМак», «МакФлури», «Хэппи Мил». Если их отсутствие еще можно связать с сильной ассоциацией «Вкусно и точка» с «Макдональдсом», то отсутствие маленькой картошки фри в меню объяснить сложно. Тем не менее остались относительно новые позиции, например, куриные крылышки.
Примечательно, что среди напитков в бутылках только уже «Кока-колы» отсутствует этикетка. Напомним, что 16 июня стало известно, что компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company приняла решение остановить производство и продажу напитков в России под брендами Coca-Cola Company.
— Санкционный товар, шутят посетители «Вкусно — и точка».
К слову, с уходом «Макдоналдса» придется искать отечественную замену и индексу «БигМака» — неофициальному способу определения покупательной способности.
Традиционные километровые очереди и список заказов на табло также претерпели изменения. С какой скоростью работают сотрудники общепита, сказать трудно, но после оплаты отойти от кассы я успела буквально на минуту, когда девушка у стойки для выдачи заказов уже озвучивала мой номер.
Невиданная ранее скорость удивила и других посетителей, в частности, девушка предположила, что еда была приготовлена заранее.
— Они так быстро приготовили, такое чувство, будто еда лежала там давно, будто они ее просто разогрели в микроволновке, говорит девушка.
В пользу версии о разогретой еде играет и вкус блюд. Так, классическая картошка фри разительно отличается по вкусу, она кажется очень сухой. Заметили это и другие посетители фастфуда «Вкусно — и точка», однако похвалили вкус любимых наггетсов.
Что касается бургеров, то различаются они несильно. Сам бургер собран был немного криво, на фотографии видно, как он завален на бок. Не исключено, что такова плата за скорость исполнения заказа.
То же самое говорит и другой журналист Mkset, который успел попробовать комбо в теперь уже новом заведении на второй день открытия «Вкусно — и точка» на Гостином дворе в Уфе. В заказе у него был самый фирменный на тот день бургер — «Гранд» (экс-"Роял Чизбургер») с одной котлетой, сыром, соусом и ломтиками маринованных огурцов, картошка фри и апельсиновый сок. У других людей из компании было то же самое, только вместо сока шла кола без сахара. Журналист отмечает, что бургер был собран так же криво, а размер котлеты превышал размер булки. Во втором таком же бургере ломтик соленого огурца просто «выпал» из собранного бутерброда. Что касается апельсинового сока, то он вообще перестал иметь хоть какое-то сходство с фирменным соком из «Мака»: напиток был с чрезмерной кислинкой и без мякоти, которая являлась «фишкой» этого места. Зато стакан с соком был большего объема. Что касается колы, то, по отзывам заказавшего, первые глотки по-прежнему напоминают ту самую ушедшую с рынка «Кока-Колу», а вот по мере опустошения стакана возникает ощущение, что пьешь «разбавленную колу с минералкой» или же «колу из дешевого сегмента, как в детстве».
Отметим, в большинстве своем основные посетители фастфуда — студенты и школьники. Несмотря на дождливую погоду, в зале задерживаются немногие.
Примечательно, что чаще всего на подносах у посетителей именно комбо наборы. Возможно, это связано с тем, что по отдельности товары будут значительно дороже.
Тем не менее некоторые посетители не видят смысла в «Макдоналдсе», если «Вкусно — и точка», несмотря на многие различия, по их мнению, «одно и то же».
Напомним, что сегодня, 21 июня, рестораны «Вкусно — и точка» начнут работать по адресам: ул. Баязита Бикбая, д. 20, корп. 1, пр-т Октября, д. 138, ул. Мубарякова, д. 1, пр-т Октября, д. 19.