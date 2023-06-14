Стоит отметить, что точки быстрого питания под названием «Ростик’с», но русскими буквами, уже работали ранее в Уфе и других российских городах. Уфимцы вспоминают, что рестораны с «куриным» фастфудом появились в столице Башкирии в 90-х. В Уфе работало два таких заведения общественного питания, где можно было полакомиться не только фастфудом, но и привычными российскому потребителю шашлыками и солянкой.