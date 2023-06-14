Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Компания Yum! Brands, работающая по всему миру в сфере общественного питания, заявила о закрытии своих точек на территории РФ и уходе с российского рынка. Это случилось минувшей весной на фоне обострения геополитической обстановки.
Американцам принадлежала сеть популярных ресторанов быстрого питания KFC, поэтому в России закрылись заведения, действующие под этим брендом. Но не все, поскольку корпорация владела всего 70 ресторанами в России, а другие точки в РФ работали по франшизе. Например, в Уфе все заведения KFC и по сей день продолжают работу под старой вывеской.
Затем американцы приняли решение продать свой бизнес российским предпринимателям. И сеть ресторанов KFC по договору купли-продажи перешла ижевской компании «Смарт сервис ЛТД». В свою очередь, новые владельцы бизнеса взяли на себя обязательство провести в 2023 году ребрендинг ресторанов, а именно заменить название на Rostic's.
Стоит отметить, что точки быстрого питания под названием «Ростик’с», но русскими буквами, уже работали ранее в Уфе и других российских городах. Уфимцы вспоминают, что рестораны с «куриным» фастфудом появились в столице Башкирии в 90-х. В Уфе работало два таких заведения общественного питания, где можно было полакомиться не только фастфудом, но и привычными российскому потребителю шашлыками и солянкой.
Но в 2011 году сеть «Ростик’с» выкупила американская компания Yum! Brands, и рестораны были переименованы в KFC. Теперь сеть «куриного» фастфуда ждет очередной ребрендинг и смена бренда на Rostic's.
Новые владельцы обещают не менять привычный ассортимент блюд в ребрендированных ресторанах. Куриные стрипсы и картошка фри, фирменные бургеры и острые крылышки по-прежнему останутся в 2023 году в меню сети Rostic's.
Не поменяется и рецептура блюд, хотя для двух позиций в меню все же провели ренейминг. Теперь названия «Ростмастер» и «Шеф-ролл» заменят привычные «Боксмастер» и «Твистер».
Ребрендинг точек коснулся замены вывески и исчезновения логотипа KFC с упаковок продукции и интерьера. Дизайн заведений по-прежнему в фирменных цветах бывшего бренда — бело-красных полосах.
Точных дат ребрендинга по каждому региону у новых владельцев нет. Собственники бренда Rostic's начали ребрендинг с Москвы — уже в конце апреля 2023 года в столице открылся первый ресторан под новой вывеской.
В течение мая 2023 года по всей России на месте бывших ресторанов KFC открылось уже 64 заведения Rostic's. Вывеску поменяли точки фастфуда в Ижевске, Югре, Перми и Московской области. В Уфе заведения пока еще работают под прежней вывеской KFC. Напомним, что сеть популярного «куриного» фастфуда представлена в Уфе в 15 точках в разных районах города.