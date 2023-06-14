mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Изображение материала

Не KFC, а Rostic's! В Уфе изменится известная сеть фастфуда?

14 июня 2023, 10:29
Фото: pxhere.com
Не KFC, а Rostic's! В Уфе изменится известная сеть фастфуда?
В Уфе в скором времени появятся рестораны быстрого питания Rostic's. Как изменится сеть фастфудов KFC в Уфе в 2023 году — в нашем материале.

Что произошло?

Компания Yum! Brands, работающая по всему миру в сфере общественного питания, заявила о закрытии своих точек на территории РФ и уходе с российского рынка. Это случилось минувшей весной на фоне обострения геополитической обстановки.

Американцам принадлежала сеть популярных ресторанов быстрого питания KFC, поэтому в России закрылись заведения, действующие под этим брендом. Но не все, поскольку корпорация владела всего 70 ресторанами в России, а другие точки в РФ работали по франшизе. Например, в Уфе все заведения KFC и по сей день продолжают работу под старой вывеской.

Затем американцы приняли решение продать свой бизнес российским предпринимателям. И сеть ресторанов KFC по договору купли-продажи перешла ижевской компании «Смарт сервис ЛТД». В свою очередь, новые владельцы бизнеса взяли на себя обязательство провести в 2023 году ребрендинг ресторанов, а именно заменить название на Rostic's.

Стоит отметить, что точки быстрого питания под названием «Ростик’с», но русскими буквами, уже работали ранее в Уфе и других российских городах. Уфимцы вспоминают, что рестораны с «куриным» фастфудом появились в столице Башкирии в 90-х. В Уфе работало два таких заведения общественного питания, где можно было полакомиться не только фастфудом, но и привычными российскому потребителю шашлыками и солянкой.

Но в 2011 году сеть «Ростик’с» выкупила американская компания Yum! Brands, и рестораны были переименованы в KFC. Теперь сеть «куриного» фастфуда ждет очередной ребрендинг и смена бренда на Rostic's.

Что произошло?Что произошло?
Что произошло?
Фото: pxhere.com

Как изменится меню

Новые владельцы обещают не менять привычный ассортимент блюд в ребрендированных ресторанах. Куриные стрипсы и картошка фри, фирменные бургеры и острые крылышки по-прежнему останутся в 2023 году в меню сети Rostic's.

Не поменяется и рецептура блюд, хотя для двух позиций в меню все же провели ренейминг. Теперь названия «Ростмастер» и «Шеф-ролл» заменят привычные «Боксмастер» и «Твистер».

Как изменится дизайн заведений

Ребрендинг точек коснулся замены вывески и исчезновения логотипа KFC с упаковок продукции и интерьера. Дизайн заведений по-прежнему в фирменных цветах бывшего бренда — бело-красных полосах.

Как изменится менюКак изменится меню
Как изменится меню
Фото: pxhere.com

Когда произойдет ребрендинг в Уфе

Точных дат ребрендинга по каждому региону у новых владельцев нет. Собственники бренда Rostic's начали ребрендинг с Москвы — уже в конце апреля 2023 года в столице открылся первый ресторан под новой вывеской.

В течение мая 2023 года по всей России на месте бывших ресторанов KFC открылось уже 64 заведения Rostic's. Вывеску поменяли точки фастфуда в Ижевске, Югре, Перми и Московской области. В Уфе заведения пока еще работают под прежней вывеской KFC. Напомним, что сеть популярного «куриного» фастфуда представлена в Уфе в 15 точках в разных районах города.

Когда произойдет ребрендинг в УфеКогда произойдет ребрендинг в Уфе
Когда произойдет ребрендинг в Уфе
Фото: pxhere.com
#Уфа#Фастфуд
Подпишитесь
Кибер-пасека и медведь-биоинженер: что Башкирия показывает на ПМЭФ-2023
Сегодня, 11:32
Еда «с гнильцой» и процедуры «на отвали»: что говорят об отдыхе в санаториях Башкирии
Сегодня, 10:09
Адвокат Лилии Чанышевой* раскрыл от кого зависит, будет ли обжалован приговор суда
Сегодня, 07:03
Путин высказался о дополнительной мобилизации в Башкирии
Сегодня, 03:24
Жители Башкирии смогут добраться до курорта в Соль-Илецке на электричке
Сегодня, 06:25
В чем опасность китайских самосвалов для российских дорог
Вчера, 10:13